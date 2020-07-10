«Датч Стар» планирует приступить к «освоению» нового участка, который выделили в качестве компенсации за Грушевский сквер, через пару месяцев

Источник материала: realt.by

Начальник управления по архитектуре и строительству Московского района Владимир Касперович на встрече с местными жителями рассказал, где «Датч Стар» получит новый компенсационный участок под три секции ЖК «Гранд Хаус», которые должны были появится в Грушевском сквере. В офисе застройщика сообщили, что к «освоению» участка компания планирует приступить в течении ближайших двух месяцев.

Напомним, о чем эта история. Компания «Датч Стар» строит жилой комплекс «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского в Минске рядом с Грушевским сквером. В начале 2020 года жители Грушевки начали выступать против застройки части Грушевского сквера. Люди выходили на акции, вызывали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к президенту. После этого ходили на прием к главе Совета Республики Наталье Качановой, которая пообещала поднять бумаги и разобраться в ситуации.

По поручению Александра Лукашенко она встретилась с чиновниками из Московского района столицы, застройщиком, местными жителями, побывала лично в сквере. Наталья Качанова рассказала президенту, как развивается ситуация. Лукашенко принял решение , что Грушевский сквер должен быть сохранен. Застройщик построит только две секции вместо запланированных пяти — для оставшихся трех ему пообещали выделить компенсационный участок.

По указу президента в феврале решили вернуть скверу границы — 2,16 га. До сих пор идет процесс выделения территории для компенсационного участка «Датч Стар». Начальник управления по архитектуре и строительству Московского района Владимир Касперович рассказал, что акт выбора земельного участка находится на согласовании в Белгипроземе.

Новый участок расположен вдоль проспекта Дзержинского и улицы Декабристов, неподалеку от дома на Щорса, 11. Сейчас там находятся частные дома — они пойдут под снос.