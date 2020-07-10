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«Датч Стар» планирует приступить к «освоению» нового участка, который выделили в качестве компенсации за Грушевский сквер, через пару месяцев
10.07.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Начальник управления по архитектуре и строительству Московского района Владимир Касперович на встрече с местными жителями рассказал, где «Датч Стар» получит новый компенсационный участок под три секции ЖК «Гранд Хаус», которые должны были появится в Грушевском сквере. В офисе застройщика сообщили, что к «освоению» участка компания планирует приступить в течении ближайших двух месяцев.
Напомним, о чем эта история. Компания «Датч Стар» строит жилой комплекс «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского в Минске рядом с Грушевским сквером. В начале 2020 года жители Грушевки
По поручению Александра Лукашенко она встретилась с чиновниками из Московского района столицы, застройщиком, местными жителями, побывала лично в сквере. Наталья Качанова рассказала президенту, как развивается ситуация. Лукашенко
По указу президента в феврале решили вернуть скверу границы — 2,16 га. До сих пор идет процесс выделения территории для компенсационного участка «Датч Стар». Начальник управления по архитектуре и строительству Московского района Владимир Касперович рассказал, что акт выбора земельного участка находится на согласовании в Белгипроземе.
Новый участок расположен вдоль проспекта Дзержинского и улицы Декабристов, неподалеку от дома на Щорса, 11. Сейчас там находятся частные дома — они пойдут под снос.
Вместе с участком «переезжает» и детский сад, который «Датч Стар» должен построить в качестве соцнагрузки. До этого его планировали построить на месте снесенного кинотеатра «Авангард».
Новый ПДП, где был указан урезанный сквер, до сих пор не утвержден.
— У «Датч Стар» есть решение до 2023 года. Процесс выделения нового земельного участка идет параллельно с изъятием (старого возле Грушевского сквера – прим. ред.). То есть в итоге это будет одно решение — предоставление и изъятие. Документация готовится, условием выделения новой земли является необходимость покинуть участок, условно за 20 дней, — объяснил Владимир Касперович.
По его словам, точные сроки решения этого вопроса назвать сложно, так как за снесенные дома застройщику нужно выделить компенсационное жилье, занимают время и административные процедуры.
- По результатам принятого решения о возвращении границ сквера компанией был переработан проект с учетом строительства двух секций и начаты работы по их возведению. Также прорабатывается выделение компенсационного участка, расположенного вдоль проспекта Дзержинского и улицы Декабристов. Сейчас завершается этап оценки земельного участка и получение разрешительной документации на изъятие и новое строительство. На основании данных документов будут скорректированы границы текущего участка. Завершить все административные процедуры и перенести ограждение строительной площадки планируется в течение полутора-двух месяцев. При этом у компании сохраняется обременение в виде строительство детского сада на участке, примыкающем к территории компенсационной застройки, - сообщили в офисе «Датч Стар».
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«Датч Стар» планирует приступить к «освоению» нового участка, который выделили в качестве компенсации за Грушевский сквер, через пару месяцев
Начальник управления по архитектуре и строительству Московского района Владимир Касперович на встрече с местными жителями рассказал, где «Датч Стар» получит...
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