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«Датч Стар» планирует приступить к «освоению» нового участка, который выделили в качестве компенсации за Грушевский сквер, через пару месяцев

10.07.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Начальник управления по архитектуре и строительству Московского района Владимир Касперович на встрече с местными жителями рассказал, где «Датч Стар» получит новый компенсационный участок под три секции ЖК «Гранд Хаус», которые должны были появится в Грушевском сквере. В офисе застройщика сообщили, что к «освоению» участка компания планирует приступить в течении ближайших двух месяцев.

«Датч Стар» планирует приступить к «освоению» нового участка, который выделили в качестве компенсации за Грушевский сквер, через пару месяцев

Напомним, о чем эта история. Компания «Датч Стар» строит жилой комплекс «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского в Минске рядом с Грушевским сквером. В начале 2020 года жители Грушевки начали выступать против застройки части Грушевского сквера. Люди выходили на акции, вызывали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к президенту. После этого ходили на прием к главе Совета Республики Наталье Качановой, которая пообещала поднять бумаги и разобраться в ситуации.

По поручению Александра Лукашенко она встретилась с чиновниками из Московского района столицы, застройщиком, местными жителями, побывала лично в сквере. Наталья Качанова рассказала президенту, как развивается ситуация. Лукашенко принял решение, что Грушевский сквер должен быть сохранен. Застройщик построит только две секции вместо запланированных пяти — для оставшихся трех ему пообещали выделить компенсационный участок.

По указу президента в феврале решили вернуть скверу границы — 2,16 га. До сих пор идет процесс выделения территории для компенсационного участка «Датч Стар». Начальник управления по архитектуре и строительству Московского района Владимир Касперович рассказал, что акт выбора земельного участка находится на согласовании в Белгипроземе.

Новый участок расположен вдоль проспекта Дзержинского и улицы Декабристов, неподалеку от дома на Щорса, 11. Сейчас там находятся частные дома — они пойдут под снос.

Вместе с участком «переезжает» и детский сад, который «Датч Стар» должен построить в качестве соцнагрузки. До этого его планировали построить на месте снесенного кинотеатра «Авангард».

Новый ПДП, где был указан урезанный сквер, до сих пор не утвержден.

— У «Датч Стар» есть решение до 2023 года. Процесс выделения нового земельного участка идет параллельно с изъятием (старого возле Грушевского сквера – прим. ред.). То есть в итоге это будет одно решение — предоставление и изъятие. Документация готовится, условием выделения новой земли является необходимость покинуть участок, условно за 20 дней, — объяснил Владимир Касперович.

По его словам, точные сроки решения этого вопроса назвать сложно, так как за снесенные дома застройщику нужно выделить компенсационное жилье, занимают время и административные процедуры.

- По результатам принятого решения о возвращении границ сквера компанией был переработан проект с учетом строительства двух секций и начаты работы по их возведению. Также прорабатывается выделение компенсационного участка, расположенного вдоль проспекта Дзержинского и улицы Декабристов. Сейчас завершается этап оценки земельного участка и получение разрешительной документации на изъятие и новое строительство. На основании данных документов будут скорректированы границы текущего участка. Завершить все административные процедуры и перенести ограждение строительной площадки планируется в течение полутора-двух месяцев. При этом у компании сохраняется обременение в виде строительство детского сада на участке, примыкающем к территории компенсационной застройки, - сообщили в офисе «Датч Стар».

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Начальник управления по архитектуре и строительству Московского района Владимир Касперович на встрече с местными жителями рассказал, где «Датч Стар» получит...
 
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