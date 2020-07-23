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«Это приведет к снижению стоимости «квадрата» жилья». Комментарии об изменениях законодательства в строительстве

23.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня в пресс-центре БелТА прошла пресс-конференция «Реформирование законодательства в сфере строительной деятельности. Принятие новых строительных норм» с участием начальника главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Ольги Верамей и директора РУП «Стройтехнорм" Игоря Лишая. Подробнее о целях нововведений в строительной отрасли и ожидаемых последствиях — в материале.

«Это приведет к снижению стоимости «квадрата» жилья». Комментарии об изменениях законодательства в строительстве
Фото использовано для иллюстрации

Какова цель изменения строительных норм?

Ольга Верамей рассказала, что Постановлением Министерства архитектуры и градостроительства утверждены 32 строительные нормы и 4 строительных правила. До конца года планируется утвердить те документы, которые были согласованы в 2020 году, а это еще 8 строительных норм и 3 строительных правила. Сейчас осуществляется разработка еще 22 строительных норм, которые будут утверждены до конца 2021 года.

Игорь Лишай разъяснил назначение строительных норм в современных условиях: 

— Есть некий стереотип, который сегодня сложился относительно строительных норм, который еще не сломан и многие вещи остаются непонятными. Цель — не только поменять обложку документов и их статус. Основная цель — пересмотреть каждую строительную норму кардинальным образом и исключить из нее вещи, не связанные с безопасностью людей, а которые являются описанием каких-то технических решений. Это и есть самый важный аспект изменений. 

Какие-то новые технологии, строительные материалы и новые архитектурные подходы применять затруднительно именно потому, что не было этого технического решения в нормах, которые нам достались еще с советских времен. Сегодня все эти нормы неприменимы. Поэтому цель — дать возможность полету мысли архитектора, дать дорогу новым материалам и технологиям.

Для кого это важно?

По словам директора РУП «Стройтехнорм», строительные нормы — это значимые документы, которые будут интересовать всех участников процессов строительства и проектирования и даже простых граждан. Например, «Строительная норма обеспечения технической защищенности зданий и сооружений». Цель документа — обеспечить максимальную безопасность людей в объектах общественного назначения, таких, как метро, подземные переходы и т.д. Такие сооружения должны быть оборудованы специальными системами: видеонаблюдение, металлоискатели и т.д. Даже сконструированы они должны быть таким образом, чтобы при необходимости разделить потоки людей на входах и выходах.

— Нормы в этом документе сводятся к тому, чтобы исключить возможность возникновения чрезвычайных ситуаций. Но если они произойдут, чтобы минимизировать последствия, в том числе с точки зрения эвакуации людей, — рассказал Игорь Лишай. 

Не менее важна строительная норма по энергетической эффективности зданий и сооружений. В документе прописано, какие именно здания можно классифицировать, как энергоэффективные. Здесь включены не только затраты на отопление, но и на освещение, электрическую энергию, горячее водоснабжение и т.д. Именно здесь прописана норма, какой именно объем электроэнергии должно потреблять здание, чтобы называться энергоэффективным.

Отдельно Игорь Лишай подчеркнул важность строительной нормы касательно технического состояния зданий и сооружений. Норма устанавливает требования к проверке технического состояния жилых домов и соответсвующие меры по приведению зданий в надлежащее состояние. Раз в 5 лет должны обследоваться все сооружения с привлечением специализированных организаций, на основании чего в дальнейшем будут планироваться текущие и капитальные ремонты. 

«Это приведет к снижению стоимости «квадрата» жилья». Комментарии об изменениях законодательства в строительстве
Фото использовано для иллюстрации

"Стоимость квартир должна базироваться не только на каких-то эстетических качествах, но и на экономических показателях"

— Мы должны прийти к тому, что рынок недвижимости и стоимость квартир должны базироваться не только на каких-то эстетических качествах, но и на экономических показателях: сколько энергии квартира потребляет. Поэтому введение этой классификации повлияет в том числе и на стоимость: цена менее энергоэффективных квартир должна быть ниже, потому что затраты на ее содержание будут больше. Во всем мире так, — пояснил Игорь Лишай. — Что же касается деятельности застройщиков, то здесь нужно понимать, что строительная норма говорит, как построить здание безопасным для нахождения там человека (с точки зрения противопожарной защиты, экологии, санитарно-эпидемиологических требований). Это все влияет в конечном счете на затраты и на стоимость [квартир]. 

Что касается процедурных вопросов и получения разрешительной документации, то здесь, по словам директора РУП «Стройтехнорм», для застройщиков исключаются излишние требования. Например, при строительстве подземных гаражей и стоянок застройщикам будет дана возможность объединить системы общеобменной вентиляции с общеаварийной. Кроме того снижены требования к пределам огнестойкости конструкции. Это уменьшит затраты на строительство, а значит, и снизит стоимость квадратного метра парковочного места.

«Это приведет к снижению стоимости «квадрата» жилья». Комментарии об изменениях законодательства в строительстве
Фото использовано для иллюстрации

Справочно. Напомним, в Беларуси утверждены новые строительные нормы. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 16 декабря 2019 года № 69, которое 9 июля официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Изменения касались строительных норм: «Жилые здания», «Кровли», «Общественные здания», «Станции технического обслуживания транспортных средств. Гаражи-стоянки автомобилей», «Трамвайные и троллейбусные линии», «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий», «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Воздействия для определения огнестойкости», «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые нагрузки», «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Ветровые воздействия», «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Температурные воздействия», «Основы проектирования строительных конструкций», «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», «Промышленный транспорт», «Склады нефти и нефтепродуктов».

Ранее в Беларуси были приняты 7 строительных норм. Они касались возведения строительных конструкций зданий и сооружений, геодезических работ в строительстве, сноса зданий и сооружений, противопожарного водоснабжения, пожарной автоматики зданий и сооружений, системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий, а также системы электрооборудования жилых и общественных зданий.

 
 
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Сегодня в пресс-центре БелТА прошла пресс-конференция «Реформирование законодательства в сфере строительной деятельности. Принятие новых строительных норм» с...
 
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