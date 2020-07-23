«Это приведет к снижению стоимости «квадрата» жилья». Комментарии об изменениях законодательства в строительстве

Какова цель изменения строительных норм?

Ольга Верамей рассказала, что Постановлением Министерства архитектуры и градостроительства утверждены 32 строительные нормы и 4 строительных правила. До конца года планируется утвердить те документы, которые были согласованы в 2020 году, а это еще 8 строительных норм и 3 строительных правила. Сейчас осуществляется разработка еще 22 строительных норм, которые будут утверждены до конца 2021 года.

Игорь Лишай разъяснил назначение строительных норм в современных условиях:

— Есть некий стереотип, который сегодня сложился относительно строительных норм, который еще не сломан и многие вещи остаются непонятными. Цель — не только поменять обложку документов и их статус. Основная цель — пересмотреть каждую строительную норму кардинальным образом и исключить из нее вещи, не связанные с безопасностью людей, а которые являются описанием каких-то технических решений. Это и есть самый важный аспект изменений.

Какие-то новые технологии, строительные материалы и новые архитектурные подходы применять затруднительно именно потому, что не было этого технического решения в нормах, которые нам достались еще с советских времен. Сегодня все эти нормы неприменимы. Поэтому цель — дать возможность полету мысли архитектора, дать дорогу новым материалам и технологиям.

Для кого это важно?

По словам директора РУП «Стройтехнорм», строительные нормы — это значимые документы, которые будут интересовать всех участников процессов строительства и проектирования и даже простых граждан. Например, «Строительная норма обеспечения технической защищенности зданий и сооружений». Цель документа — обеспечить максимальную безопасность людей в объектах общественного назначения, таких, как метро, подземные переходы и т.д. Такие сооружения должны быть оборудованы специальными системами: видеонаблюдение, металлоискатели и т.д. Даже сконструированы они должны быть таким образом, чтобы при необходимости разделить потоки людей на входах и выходах.

— Нормы в этом документе сводятся к тому, чтобы исключить возможность возникновения чрезвычайных ситуаций. Но если они произойдут, чтобы минимизировать последствия, в том числе с точки зрения эвакуации людей, — рассказал Игорь Лишай.

Не менее важна строительная норма по энергетической эффективности зданий и сооружений. В документе прописано, какие именно здания можно классифицировать, как энергоэффективные. Здесь включены не только затраты на отопление, но и на освещение, электрическую энергию, горячее водоснабжение и т.д. Именно здесь прописана норма, какой именно объем электроэнергии должно потреблять здание, чтобы называться энергоэффективным.

Отдельно Игорь Лишай подчеркнул важность строительной нормы касательно технического состояния зданий и сооружений. Норма устанавливает требования к проверке технического состояния жилых домов и соответсвующие меры по приведению зданий в надлежащее состояние. Раз в 5 лет должны обследоваться все сооружения с привлечением специализированных организаций, на основании чего в дальнейшем будут планироваться текущие и капитальные ремонты.