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«Это приведет к снижению стоимости «квадрата» жилья». Комментарии об изменениях законодательства в строительстве
23.07.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня в пресс-центре БелТА прошла пресс-конференция «Реформирование законодательства в сфере строительной деятельности. Принятие новых строительных норм» с участием начальника главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси Ольги Верамей и директора РУП «Стройтехнорм" Игоря Лишая. Подробнее о целях нововведений в строительной отрасли и ожидаемых последствиях — в материале.
Какова цель изменения строительных норм?
Ольга Верамей рассказала, что Постановлением Министерства архитектуры и градостроительства утверждены 32 строительные нормы и 4 строительных правила. До конца года планируется утвердить те документы, которые были согласованы в 2020 году, а это еще 8 строительных норм и 3 строительных правила. Сейчас осуществляется разработка еще 22 строительных норм, которые будут утверждены до конца 2021 года.
Игорь Лишай разъяснил назначение строительных норм в современных условиях:
— Есть некий стереотип, который сегодня сложился относительно строительных норм, который еще не сломан и многие вещи остаются непонятными. Цель — не только поменять обложку документов и их статус. Основная цель — пересмотреть каждую строительную норму кардинальным образом и исключить из нее вещи, не связанные с безопасностью людей, а которые являются описанием каких-то технических решений. Это и есть самый важный аспект изменений.
Какие-то новые технологии, строительные материалы и новые архитектурные подходы применять затруднительно именно потому, что не было этого технического решения в нормах, которые нам достались еще с советских времен. Сегодня все эти нормы неприменимы. Поэтому цель — дать возможность полету мысли архитектора, дать дорогу новым материалам и технологиям.
Для кого это важно?
По словам директора РУП «Стройтехнорм», строительные нормы — это значимые документы, которые будут интересовать всех участников процессов строительства и проектирования и даже простых граждан. Например, «Строительная норма обеспечения технической защищенности зданий и сооружений». Цель документа — обеспечить максимальную безопасность людей в объектах общественного назначения, таких, как метро, подземные переходы и т.д. Такие сооружения должны быть оборудованы специальными системами: видеонаблюдение, металлоискатели и т.д. Даже сконструированы они должны быть таким образом, чтобы при необходимости разделить потоки людей на входах и выходах.
— Нормы в этом документе сводятся к тому, чтобы исключить возможность возникновения чрезвычайных ситуаций. Но если они произойдут, чтобы минимизировать последствия, в том числе с точки зрения эвакуации людей, — рассказал Игорь Лишай.
Не менее важна строительная норма по энергетической эффективности зданий и сооружений. В документе прописано, какие именно здания можно классифицировать, как энергоэффективные. Здесь включены не только затраты на отопление, но и на освещение, электрическую энергию, горячее водоснабжение и т.д. Именно здесь прописана норма, какой именно объем электроэнергии должно потреблять здание, чтобы называться энергоэффективным.
Отдельно Игорь Лишай подчеркнул важность строительной нормы касательно технического состояния зданий и сооружений. Норма устанавливает требования к проверке технического состояния жилых домов и соответсвующие меры по приведению зданий в надлежащее состояние. Раз в 5 лет должны обследоваться все сооружения с привлечением специализированных организаций, на основании чего в дальнейшем будут планироваться текущие и капитальные ремонты.
"Стоимость квартир должна базироваться не только на каких-то эстетических качествах, но и на экономических показателях"
— Мы должны прийти к тому, что рынок недвижимости и стоимость квартир должны базироваться не только на каких-то эстетических качествах, но и на экономических показателях: сколько энергии квартира потребляет. Поэтому введение этой классификации повлияет в том числе и на стоимость: цена менее энергоэффективных квартир должна быть ниже, потому что затраты на ее содержание будут больше. Во всем мире так, — пояснил Игорь Лишай. — Что же касается деятельности застройщиков, то здесь нужно понимать, что строительная норма говорит, как построить здание безопасным для нахождения там человека (с точки зрения противопожарной защиты, экологии, санитарно-эпидемиологических требований). Это все влияет в конечном счете на затраты и на стоимость [квартир].
Что касается процедурных вопросов и получения разрешительной документации, то здесь, по словам директора РУП «Стройтехнорм», для застройщиков исключаются излишние требования. Например, при строительстве подземных гаражей и стоянок застройщикам будет дана возможность объединить системы общеобменной вентиляции с общеаварийной. Кроме того снижены требования к пределам огнестойкости конструкции. Это уменьшит затраты на строительство, а значит, и снизит стоимость квадратного метра парковочного места.
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«Это приведет к снижению стоимости «квадрата» жилья». Комментарии об изменениях законодательства в строительстве
Сегодня в пресс-центре БелТА прошла пресс-конференция «Реформирование законодательства в сфере строительной деятельности. Принятие новых строительных норм» с...
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