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Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой

18.08.2020 14:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня Жители Новой Боровой в очередной раз вышли на акцию солидарности. Среди вышедших мы заметили большое количество работников компании "А-100 Девелопмент": как из головного офиса компании, так и из офиса продаж.

Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой

Акция началась в полдень 18 августа и проходит возле офиса продаж компании «А-100 Девелопмент» в Новой Боровой по улице Леонардо да Винчи. Среди жителей района присутствует большое количество работников не только офиса продаж застройщика, но и головного офиса «А-100 Девелопмент».

Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой

- Мы здесь присутствуем не как сотрудники какой-либо компании, а как жители Новой Боровой, а также те, кто пришел их поддержать. Мы хотим призвать к остановке насилия в нашей стране и показать, что жители Новой Боровой входят в состав тех самых 90% населения нашей любимой Беларуси, которые желают перемен, - прокомментировал нам один из участников акции.

Руководства компании на акции замечено не было.

Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Жители Новой Боровой в очередной раз вышли на акцию солидарности. Среди вышедших мы заметили большое количество работников компании "А-100 Девелопмент": как...
 
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