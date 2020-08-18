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Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой
18.08.2020 14:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня Жители Новой Боровой в очередной раз вышли на акцию солидарности. Среди вышедших мы заметили большое количество работников компании "А-100 Девелопмент": как из головного офиса компании, так и из офиса продаж.
- Мы здесь присутствуем не как сотрудники какой-либо компании, а как жители Новой Боровой, а также те, кто пришел их поддержать. Мы хотим призвать к остановке насилия в нашей стране и показать, что жители Новой Боровой входят в состав тех самых 90% населения нашей любимой Беларуси, которые желают перемен, - прокомментировал нам один из участников акции.
Руководства компании на акции замечено не было.
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Сегодня Жители Новой Боровой в очередной раз вышли на акцию солидарности. Среди вышедших мы заметили большое количество работников компании "А-100 Девелопмент": как...
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