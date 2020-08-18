Сотрудники «А-100 Девелопмент» присоединились к акции солидарности в Новой Боровой

- Мы здесь присутствуем не как сотрудники какой-либо компании, а как жители Новой Боровой, а также те, кто пришел их поддержать. Мы хотим призвать к остановке насилия в нашей стране и показать, что жители Новой Боровой входят в состав тех самых 90% населения нашей любимой Беларуси, которые желают перемен, - прокомментировал нам один из участников акции.

Руководства компании на акции замечено не было.