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Метр от 770 долларов. В строящемся доме на Притыцкого предлагают однушки
08.08.2022 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце улицы Притыцкого продолжается строительство монолитно-каркасных домов от «Минскстроя». Жилье в каркасниках рядом с метро «Каменная горка» уже
Напомним, что застройщиком двух монолитно-каркасных домов на 17 и 20 этажей на перекрестке улиц Притыцкого и Скрипникова выступает ГПО «Минскстрой». У новостроек − хорошее расположение: рядом − метро «Каменная Горка», гипермаркет «Материк» и ТРЦ Green City. Дом под номером № 24Б уже фактически готов (скоро он будет сдан в эксплуатацию), а дом 24А − еще строится. Именно в нем сейчас и предлагаются квартиры.
Дом 24А будет иметь 17 этажей, 4 подъезда и 319 квартир. Рядом с многоэтажкой появится гараж-стоянка на 200 машиномест. Сдать многоэтажку в эксплуатацию планируется летом 2023 года.
В этот раз на квартиры могут претендовать очередники без направлений.
Нуждающимся в улучшении жилищных условий (без направлений администраций районов Минска) предлагаются 4 однокомнатные квартиры с черновой отделкой с учетом приобретения машино-места на шестом уровне в гараж-стоянке:
− квартира № 123 (общая площадь 40,27 кв. м) совместно с машино-местом № 259;
− квартира № 124 (общая площадь 40,84 кв. м) совместно с машино-местом № 261;
− квартира № 227 (общая площадь 40,27 кв. м) совместно с машино-местом № 266;
− квартира № 228 (общая площадь 40,84 кв. м) совместно с машино-местом № 269.
Квартиры находятся на 12 и 16-м этажах.
Стоимость «квадрата» нормируемой площади – 1984,84 рубля. Метр сверх нормы – 3090 рублей. Обязательное место в паркинге – 23,3 тысячи рублей.
Если представить, что на квартиру претендует семья из трех человек (то есть, вся площадь льготируется), то жилье даже с учетом приобретения места в паркинге обойдется в сумму около 103 тысяч рублей (или 40 тысяч долларов).
Заявления о включении в долевое строительство будут приниматься в порядке живой очереди через 5 календарных дней после опубликования объявления в офисе застройщика.
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В конце улицы Притыцкого продолжается строительство монолитно-каркасных домов от «Минскстроя». Жилье в каркасниках рядом с метро «Каменная...
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