Метр от 770 долларов. В строящемся доме на Притыцкого предлагают однушки

Дом 24А будет иметь 17 этажей, 4 подъезда и 319 квартир. Рядом с многоэтажкой появится гараж-стоянка на 200 машиномест. Сдать многоэтажку в эксплуатацию планируется летом 2023 года.

В этот раз на квартиры могут претендовать очередники без направлений.

Нуждающимся в улучшении жилищных условий (без направлений администраций районов Минска) предлагаются 4 однокомнатные квартиры с черновой отделкой с учетом приобретения машино-места на шестом уровне в гараж-стоянке:

− квартира № 123 (общая площадь 40,27 кв. м) совместно с машино-местом № 259;

− квартира № 124 (общая площадь 40,84 кв. м) совместно с машино-местом № 261;

− квартира № 227 (общая площадь 40,27 кв. м) совместно с машино-местом № 266;

− квартира № 228 (общая площадь 40,84 кв. м) совместно с машино-местом № 269.

Квартиры находятся на 12 и 16-м этажах.

Стоимость «квадрата» нормируемой площади – 1984,84 рубля. Метр сверх нормы – 3090 рублей. Обязательное место в паркинге – 23,3 тысячи рублей.

Если представить, что на квартиру претендует семья из трех человек (то есть, вся площадь льготируется), то жилье даже с учетом приобретения места в паркинге обойдется в сумму около 103 тысяч рублей (или 40 тысяч долларов).

Заявления о включении в долевое строительство будут приниматься в порядке живой очереди через 5 календарных дней после опубликования объявления в офисе застройщика.