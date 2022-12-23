С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире

Дом сдан в 2021 году, оборудован тремя бесшумными лифтами Otis. Удобная планировка позволяет отделить коридор и кухню от жилой комнаты. В квартире на 22-м этаже сделан ремонт с оптимальной цветовой гаммой − в комнатах ламинат, в санузле плитка. Изюминка квартиры – панорамный вид на жилой квартал в целом, а не на окна соседних домов. Из обстановки в единственной комнате – только небольшой кухонный уголок с мойкой.

Стоимость – 49,9 тысяч долларов.

Квартира на Брилевской, 35