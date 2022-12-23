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С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире

23.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Мы продолжаем наблюдать за тем, как меняется стоимость квартир в известных жилых комплексах Минска. Сегодня изучаем квартал Минск Мир. Готовых высоток здесь становится все больше, а значит на «вторичке» ежедневно появляются десятки новеньких квартир. Если говорить о минимальных ценах, то они крутятся вокруг цифры в 50 тысяч долларов. К примеру, в начале февраля самая дешевая квартира с ремонтом в Минск Мире стоила 50,9 тысяч долларов, в марте − 48 тысяч, в июле – 45,5 тысяч долларов.  А что происходит с ценами на квартиры сейчас?

С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире

Квартира на Савицкой, 3

Эта студия площадью 29,5 «квадратов» находится в доме «Александрия» недалеко от здания старого аэропорта.

С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире

Дом сдан в 2021 году, оборудован тремя бесшумными лифтами Otis. Удобная планировка позволяет отделить коридор и кухню от жилой комнаты. В квартире на 22-м этаже сделан ремонт с оптимальной цветовой гаммой − в комнатах ламинат, в санузле плитка. Изюминка квартиры – панорамный вид на жилой квартал в целом, а не на окна соседних домов. Из обстановки в единственной комнате – только небольшой кухонный уголок с мойкой.

Стоимость – 49,9 тысяч долларов.

Квартира на Брилевской, 35

Площадь этой студии составляет 33 «квадрата». Жилье с панорамными окнами находится в квартале «Азия» в доме «Бангкок».

С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире

В квартире выполнен ремонт в светлых спокойных тонах. На фото можно заметить кухню, полноценную плитку и духовку. Квартира продается частично с мебелью и полностью готова к проживанию

Стоимость – 51,9 тысяч долларов.

Квартира на Кижеватова 1/А

Эта 30-метровая студия находится в доме «Нью Дели» в квартале «Азия». Тут сделан качественный ремонт. Совмещенный санузел оборудован импортной сантехникой и облицован современной плиткой. Есть вся необходимая мебель и кухня. Есть утепленная лоджия и открытый балкон. Хороший вариант − как для жизни, так и для сдачи.

С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире

Стоимость – 52,5 тысяч долларов.

Студия на Братской, 6

Также мы нашли нашу старую знакомую – эта квартира в феврале выставлялась за 50,9 тысяч долларов, в марте − за 49 тысяч, а сейчас предлагается за 47,5 тысяч долларов.

С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире

Располагается это жилье площадью 29 «квадратов» на 9-м этаже дома по адресу Братская, 6, в доме «Марина».

Студии с типовой отделкой − от 45 тысяч долларов

Также в нашей базе можно найти несколько квартир с типовой отделкой. К примеру, в домах  «Майями» (Кижеватова, 3/д) и «Хельсинки» (Мира, 12).

В комнатах и прихожих, на кухне и в кладовой тут уже уложен ламинат. Стены оклеены обоями, натянуты белые матовые потолки. В отличие от квартир, о которых мы рассказали выше, тут нет мини-кухни и другой мебели. Выглядят такие квартиры примерно одинаково, но стоят по-разному. Зависит от этажа, площади и других факторов.

С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире

В доме «Майями» мы нашли студию с отделкой за 46,9 тысяч долларов, а в доме «Хельсинки» сейчас предлагается много 30-метровых квартир по стоимости 49-50 тысяч долларов. Также квартира с минимальной отделкой от собственника предлагается в доме «Нью-Йорк». Она стоит 45,5 тысяч долларов.

Точное расположение всех упомянутых в материале квартир можно посмотреть на карте:

 
Теги: Минск
 
 
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Мы продолжаем наблюдать за тем, как меняется стоимость квартир в известных жилых комплексах Минска. Сегодня изучаем квартал Минск Мир. Готовых высоток здесь...
 
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