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С февраля - минус 3 тысячи долларов. Как выглядят самые дешевые квартиры с ремонтом в Минск Мире
23.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Мы продолжаем наблюдать за тем, как меняется стоимость квартир в известных жилых комплексах Минска. Сегодня изучаем квартал Минск Мир. Готовых высоток здесь становится все больше, а значит на «вторичке» ежедневно появляются десятки новеньких квартир. Если говорить о минимальных ценах, то они крутятся вокруг цифры в 50 тысяч долларов. К примеру, в начале февраля самая дешевая квартира с ремонтом в Минск Мире
Квартира на Савицкой, 3
Эта
Дом сдан в 2021 году, оборудован тремя бесшумными лифтами Otis. Удобная планировка позволяет отделить коридор и кухню от жилой комнаты. В квартире на 22-м этаже сделан ремонт с оптимальной цветовой гаммой − в комнатах ламинат, в санузле плитка. Изюминка квартиры – панорамный вид на жилой квартал в целом, а не на окна соседних домов. Из обстановки в единственной комнате – только небольшой кухонный уголок с мойкой.
Стоимость – 49,9 тысяч долларов.
Квартира на Брилевской, 35
Площадь этой
В квартире выполнен ремонт в светлых спокойных тонах. На фото можно заметить кухню, полноценную плитку и духовку. Квартира продается частично с мебелью и полностью готова к проживанию
Стоимость – 51,9 тысяч долларов.
Квартира на Кижеватова 1/А
Эта 30-метровая
Стоимость – 52,5 тысяч долларов.
Студия на Братской, 6
Также мы нашли нашу старую знакомую – эта квартира в
Располагается это жилье площадью 29 «квадратов» на 9-м этаже дома по адресу Братская, 6, в доме «Марина».
Студии с типовой отделкой − от 45 тысяч долларов
Также в нашей базе можно найти несколько квартир с типовой отделкой. К примеру, в домах «Майями» (Кижеватова, 3/д) и «Хельсинки» (Мира, 12).
В комнатах и прихожих, на кухне и в кладовой тут уже уложен ламинат. Стены оклеены обоями, натянуты белые матовые потолки. В отличие от квартир, о которых мы рассказали выше, тут нет мини-кухни и другой мебели. Выглядят такие квартиры примерно одинаково, но стоят по-разному. Зависит от этажа, площади и других факторов.
В доме «Майями» мы нашли
Точное расположение всех упомянутых в материале квартир можно посмотреть на карте:
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Мы продолжаем наблюдать за тем, как меняется стоимость квартир в известных жилых комплексах Минска. Сегодня изучаем квартал Минск Мир. Готовых высоток здесь...
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