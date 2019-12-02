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НЕТ незаконно хранящемуся оружию!

09.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

НЕТ незаконно хранящемуся оружию!

В целях предупреждения преступлений, совершённых с применением оружия, противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Органы внутренних дел Шарковщинского райисполкома призывают владельцев оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел к соблюдению правил его учёта, хранения, использования, перевозки или пересылки.

Граждане! Ответственность за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ граничит между административной и уголовной, от предупреждения до лишения свободы. Но можно освободить себя от ответственности в случае добровольной сдачи в органы внутренних дел вышеуказанных предметов.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы взрывчатые вещества и взрывные устройства освобождается от уголовной, административной ответственности.

Информацию о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах и устройствах Вы можете сообщить по телефонам 102, 41202,41279, +375292978868 (МТС) в том числе и сообщив данную информацию анонимно.

ООПП Шарковщинского РОВД.

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