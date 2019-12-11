Однако! Отдых в Беларуси за 2 года подорожал в 2 раза

"Ситуация пока не изменилась, хотя цены на отдых в этой стране очень выросли. Ее популярность объяснялась тем, что отдых в Беларуси стоил гораздо дешевле, чем на аналогичных санаторно-курортных базах России", – сказала она.





По словам Ломидзе, за последние два года турпродукт в Беларуси подорожал почти в два раза, "но эта страна по инерции продолжает удерживать пальму первенства по турпотоку из России среди стран постсоветского пространства".





Беларусь в целом и Минск в частности из года в год лидируют в рейтингах направлений для россиян на отдых.





Традиционно в нашу страну приезжает много россиян на новогодние и майские праздники.



