|
Однако! Отдых в Беларуси за 2 года подорожал в 2 раза
Источник материала: Партизан
Отдых в санаториях и на курортах Беларуси за последние два года подорожал примерно в два раза, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Ситуация пока не изменилась, хотя цены на отдых в этой стране очень выросли. Ее популярность объяснялась тем, что отдых в Беларуси стоил гораздо дешевле, чем на аналогичных санаторно-курортных базах России", – сказала она.
По словам Ломидзе, за последние два года турпродукт в Беларуси подорожал почти в два раза, "но эта страна по инерции продолжает удерживать пальму первенства по турпотоку из России среди стран постсоветского пространства".
Беларусь в целом и Минск в частности из года в год лидируют в рейтингах направлений для россиян на отдых.
Традиционно в нашу страну приезжает много россиян на новогодние и майские праздники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдых в санаториях и на курортах Беларуси за последние два года подорожал примерно в два раза, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)