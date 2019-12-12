Спортсмены Брестской области в 2019 году на международных стартах завоевали 51 медаль

Источник материала: Виртуальный Брест

Спортсмены Брестской области в нынешнем году на международных соревнованиях завоевали 51 медаль различного достоинства. Об этом сообщил сегодня председатель облисполкома Анатолий Лис во время чествования чемпионки Европы по плаванию Анастасии Шкурдай, передает корреспондент БЕЛТА.





Анатолий Лис отметил, что нынешний год является знаковым для юго-западного региона. В том числе потому, что Брест отметил свое тысячелетие, область - 80-летие. "В плеяде хороших дел, которые были сделаны, значим вклад и наших спортсменов. На официальных международных соревнованиях в этом году они завоевали 51 медаль, в том числе 16 золотых. Десять спортсменов получили право на участие в 2020 году на Олимпийских играх в Токио. Пять лицензий завоеваны в легкой атлетике, две - в академической гребле, по одной - в гребле на байдарках и каноэ, пулевой стрельбе и плавании", - отметил председатель облисполкома.

Обладательницей единственной олимпийской лицензии в плавании является 16-летняя Анастасия Шкурдай. На счету талантливой брестчанки немало медалей, национальных и континентальных рекордов. На днях в родной город она вернулась с золотом взрослого чемпионата Европы.

"Приятно, что Настя в таком возрасте показывает высокие результаты, побеждает на взрослых соревнованиях. У нее виден потенциал, который, естественно, нужно развивать. Уверен: при таком подходе вместе с тренером она сможет добиться значительных результатов, - сказал губернатор. - Сегодня побеждать на крупных международных соревнованиях становится все труднее. Во многих индивидуальных видах спортсмены достигли предела человеческих возможностей, в том числе в плавании. Только физического потенциала и таланта уже недостаточно. Нужны современные технологии в тренировочном и восстановительном процессах, многих других аспектах".

Эту позицию полностью разделяет тренер Анастасии Шкурдай Ольга Ясенович. По ее словам, спортсмен и тренер являются важным тандемом, но не менее значимы для успеха финансовая и моральная поддержка. "Все это у нас есть, уделяют внимание и помогают в областном Центре олимпийского резерва по водным видам спорта, руководство города и области. Чувствуя такую опору, мы и дальше будем уверенно двигаться вперед", - подчеркнула тренер.

Анатолий Лис за высокие спортивные результаты на республиканских и международных соревнованиях вручил Анастасии Шкурдай грамоту облисполкома, памятный знак к тысячелетию Бреста и ценный подарок. Ольга Ясенович поощрена благодарственным письмом и ценным подарком.

На высоком уровне плаванием в Брестской области занимаются более 2 тыс. юных и уже опытных спортсменов. Анатолий Лис обратил внимание, что для этого вида спорта в регионе создана хорошая база, которая будет пополняться новыми объектами. "В этом году начнем проектирование, а в следующем приступим к строительству бассейна со спортивным залом в Иваново. В Барановичах нужно также думать о строительстве плавательного бассейна. Будем заниматься этими вопросами", - резюмировал председатель Брестского облисполкома.