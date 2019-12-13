Источник материала: Новости Волковыска

13 декабря 2019 года Александр Лукашенко во время посещения медуниверситета заговорил об обязательном распределении выпускников. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко считает, что министерствам необходимо больше внимания уделять вопросу формирования мест для обучения по нужным специальностям, учитывая потребности каждого отдельного региона.

Президент подчеркнул, что медицинские университеты выбирают наиболее сильные абитуриенты.

«Проходные баллы здесь ежегодно одни из самых высоких в стране. Конкуренция огромная. Так что можно с уверенностью сказать: поступают сюда лучшие. Это правильно. Случайных людей среди медиков быть не должно. Как бы ни было трудно в учебе, работе, это – призвание», – добавил глава государства.

Также Лукашенко отметил, что в Беларуси сохраняется система обязательного распределения выпускников бюджетной формы обучения. В том числе налажена системная работа с выпускниками-медиками.

Неслучайно медицинские университеты – лидеры по распределению выпускников, в том числе платной формы обучения, отметил Президент. Не редкость, когда даже иностранцы желают остаться и лечить людей в Беларуси, добавил глава государства.

Важным вопросом, по мнению главы государства, является адаптация молодых специалистов на первых рабочих местах.

Чтобы начинающий врач остался на рабочем месте и после отработки распределения, важно улучшать инфраструктуру районов, обратил внимание Президент. Он напомнил чиновникам о задаче развивать небольшие города и поселки по всем социально-экономическим направлениям для достижения высокого уровня жизни их населения.