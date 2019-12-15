Из грязи в князи. Как выйти в свет без денег и связей

Источник материала: Ежедневник





Ответ «Никак» вас, понятное дело, не устроит. Если бы все сверчки сидели по своим шесткам, Земля перестала бы вращаться. Никто не приезжал бы в Нью-Йорк, Лондон и Москву с целью стать сначала знаменитым, а потом, как следствие, богатым.

Вот Энди Уорхол, например, родился в Пенсильвании у иммигрантов из словацкого села Микова. Лепший друг Даши Жуковой, пишущий для Vogue и Vanity Fair журналист, ныне директор по моде и красоте в YouTube, вырос в Сент-Луисе у папы бухгалтера, и мамы – ответсека журнала «Анналы торакальной хирургии». Биографии героинь русского «Татлера» вы и без меня прекрасно знаете, с серебряной ложечкой во рту родились единицы.

Судьбоносные контракты и свадьбы у этих замечательных людей случились только после того, как они попали в обойму. Не просто познакомились с кем надо, а стали на чужом плодородном поле своими, любимыми, родными, полезными, совершенно незаменимыми. Без них праздник не праздник. Но они же приехали с пустыми руками, как такое могло получиться? Что такое драгоценное они могли дать людям, у которых все есть? Если рассуждать так, то миссия действительно невыполнима. Я вам говорю: «Если хочешь быть сильным, общайся с сильными», а вы боитесь, что они не захотят принять вас в свой тесный круг.

Не бойтесь, верьте в себя. Предположим, вам действительно нечего им дать. Так это и не требуется. Важнейший закон кармы гласит, что люди любят и ценят тех, в кого они сами вложились. На этом, например, основан фокус социального курения. Подходишь к незнакомому и просишь прикурить. Тот, кто поднес зажигалку, уже позитивно к тебе относится – как к протеже, а вам для первого шага именно это и нужно. Сейчас мало кто курит, но бывают и другие маленькие просьбы. Поможете познакомиться вот с этим? У вас очень красивый цвет помады, как она называется? Разговоритесь о детях, попросите телефон агентства филиппинских нянь (звонить туда не обязательно). На вас потратят пару драгоценных секунд – и будут за это вам покровительствовать. Не стесняйтесь просить. Этот прием поможет и на первом этапе, и на последующих, когда надо будет напомнить о себе, поддержать работу паутины, которой вы постепенно оплетаете светское общество.

И еще важный момент. Людям нравится, когда о них говорят хорошее. Также им нравится, когда их слушают. Неправда, что вам нечего со своей стороны предложить влиятельному человеку, – вы можете заботливо развесить перед ним уши. Если он немножко зануда и другие звезды не хотят его долго слушать, это будет бесценный дар. Поддерживайте разговор, задавайте вопросы. Но ни про кого в светской тусовке ни в глаза, ни за глаза не говорите дурного. Когда другие сплетничают и плюются ядом, требуя от вас поддержки, комментируйте трюизмами: «Жаль, что в современном обществе мы так редко говорим «спасибо», «Это так расстраивает, когда осознаешь, что мир несовершенен». Максимально безлично, а лучше совсем никак. Например, «У меня не было возможности узнать ее близко. Жалко, коли так». Ведите себя так, будто предмет разговора сидит рядом. Потому что в вотсапе до всех все доходит за секунду. А главное, человек, который мил, добр, про отсутствующих говорит только хорошее, вызывает доверие – кажется, он и тебе за глаза будет сыпать комплименты. Это в обществе ценится, все хотят себе хорошую репутацию. Пусть рассчитывают на вашу помощь в этом нелегком деле.

Платья Alexandre Vauthier для бала я вам не дам, но для того чтобы заинтересовать принца, оно не очень-то и нужно. Предположим, на стадионе больших бриллиантов вы безнадежно отстали от Елены Лихач. Так вам, чтобы стать интересной избранному кругу людей, и нет необходимости их догонять в имущественном плане. Личный портной и стилист Мелании Трамп Эрве Пьер ходит к ней в Белый дом в кедах и Uniqlo – и нормально. Только безнадежный люмпен полагает, что, склонившись над артишоками в монакском Le Grill, герои светской хроники обсуждают бизнес, а героини – деньги. Они это не обсуждают, тем более на пороге 2020-го. Если объяснять с помощью теории интегрального подхода к человеку, обществу и науке Кена Уилбера, теории мимов дарвиниста Ричарда Докинза или просто пирамиды потребностей Маслоу–Мюррея, станет хорошо видно, как сильно современная картина отличается от первобытной. Сначала для полноты счастья нужны были лишь еда и секс, потом власть и почет, потом знание, потом еще и эстетическое удовольствие.

Вам есть что предложить влиятельному человеку - расстелите перед ним свои уши. Если он зануда, это будет бесценный дар.

А сейчас на вершине пирамиды – глобальная ответственность: за Землю, экологию, цивилизацию. Вот об этом люди, которые уже прошли этапы накопления секса, амбиций и капитала, беседуют между собой. Им это интересно. Во-первых, для личных нужд – те, кто готовы усыновить ребенка, обсуждают вопрос с теми, кто уже это сделал. Во-вторых, они хотят своим компаниям успеха не только сейчас, но и в будущем, которое стремительно наступает. Согласно теории спиральной динамики психолога Клера Грейвза, структура организации бизнеса с веками эволюционирует. Каждому этапу он придумал свой цвет: красный – «волчья стая»; коричневый – «как в армии»; оранжевый – «машина»; зеленый – «семья». А сейчас люди с большими деньгами делятся друг с другом идеями, как сделать компанию «бирюзовой», то есть самоорганизующейся, подобно живому организму. В лондонских клубах, на гольфе в клаб-хауcах, на бесконечных конференциях в Калифорнии, в шатрах на Burning Man, в модных сейчас турах-экспедициях в джунгли и на Эверест взахлеб говорят о высоком.

И хотят видеть людей, которые способны серфить на этой волне. Приглашение «бирюзового» собеседника на яхту приветствуется сильнее, чем девицы, которая умеет говорить только о шмотках. Чтобы выйти на такой уровень разговора, нужно инвестировать в себя: слушать лекции TED или хотя бы читать «Википедию». Это бесплатно, а профит сулит огромный.

Только знайте меру. Задавая высокую духовную планку разговора, не цитируйте «День сурка»: «Я предлагаю помолиться и выпить за мир во всем мире». Дайте страждущим спокойно набраться. И не перебивайте хозяина, не унижайте за его невежество – наоборот, деликатно помогайте подняться.

Все это быстро интегрирует вас в вожделенный социум. Особенно если не будете пренебрегать советами из книжки Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей». Там написано, что надо запоминать имена – всех, с кем столкнетесь. И обращаться обязательно по имени, не просто «вы». Подмечать хорошее, в присутствии других говорить комплименты, которые поднимут собеседника в его глазах и глазах тех, чье мнение ему важно. Ну и еще несколько простых правил. Не быть ярче хозяина. Забыть слово «я». Прокачать само- иронию – над человеком с хорошей самоиронией никто не станет смеяться, даже если в чужом круге он совершит дичайший faux pas. Не есть прилюдно. (Вы заметили, что в кино, если персонаж впервые появится на экране с куском еды в зубах, он наверняка окажется злодеем?) Не хвастаться – хорошее о вас должны рассказывать другие.

И самое важное. Вот вы оказались на вечеринке, где никого не знаете, и вам нужна первая зацепка. Выбирайте человека, который медленнее других двигается. Если рухнет люстра, он последним повернет голову. Это значит, что у него высокое положение в местной иерархии. И вы ведите себя так же. Не суетитесь. Будьте оазисом комфорта и надежности. Смейтесь, когда шутят, но, умоляю, негромко. Проявляйте интерес к чужим историям. Пересказывайте их с обязательным указанием автора. А еще тонкость в том, что вас всегда должно быть немножко меньше, чем того хочется собеседнику. Тогда цены вам в светском обществе не будет.

Алексей Ситников, Tatler