С какими продуктами нужно быть осторожным в предновогодний сезон? Объясняет аллерголог

Источник материала: Tut.by

Сезон мандаринов, сладостей и новогодних застолий открывается! Врач аллерголог-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий аллергологическим отделением 4-й детской клинической больницы Минска Дмитрий Буза рассказал GO.TUT.BY, на какие продукты в предновогодний сезон налегать все-таки не стоит.



Фото: Оксана Журавлева, портал «Здоровые люди»

— Понятие аллергенного продукта — это миф. Потенциально любой человек является аллергиком, особенно возрастает риск аллергической реакции на фоне ослабления организма (инфекции, патология желудочно-кишечного тракта, стресс и т.п.).

Есть истинная аллергия и псевдоаллергические реакции. Первая одинаково проявляется вне зависимости от праздников, то есть она будет и в Новый год, и на 8 Марта, и на День Октябрьской революции: съел продукт — началась реакция. Вторая аллергия связана с объемами еды, которую человек съедает: чем больше съел, тем выше риск развития реакции.

Остерегаться следует нескольких категорий продуктов. Первое — это вся экзотика. Тут вопрос генетики: организм приучен к нашим продуктам, апельсины же у нас не растут. А у итальянцев, например, прикорм малышей начинается с апельсинового сока. Белорусам стоит обратить внимание на цитрусовые, ананасы, а также зеленые фрукты — киви, манго (которые почему-то принято считать безопасными, но реакция на них тоже не редкость).

Вторая категория — красная рыба и все морепродукты, а также икра. На эти продукты тоже может быть реакция, если с ними «перебрать».

Третья — все, что содержит «добавки, красители, ароматизаторы „идентичные натуральным“»: это газированные напитки, чипсы, конфеты неестественных цветов и т.д.

А для детей в новогодний сезон самыми опасными с точки зрения аллергии продуктами Дмитрий называет «сладкие подарки»:

— Каждый считает, что подарок должен быть сладким: в садике коробка конфет, от папы на работе коробка конфет, от мамы, бабушек и дедушек. Приходят гости — снова коробка конфет. И ребенок съедает за один присест очень много сладкого, что и провоцирует аллергическую реакцию со стороны кожи.

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайтесь на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com