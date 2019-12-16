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С какими продуктами нужно быть осторожным в предновогодний сезон? Объясняет аллерголог
Источник материала: Tut.by
Сезон мандаринов, сладостей и новогодних застолий открывается! Врач аллерголог-иммунолог высшей категории, кандидат медицинских наук, заведующий аллергологическим отделением 4-й детской клинической больницы Минска Дмитрий Буза рассказал GO.TUT.BY, на какие продукты в предновогодний сезон налегать все-таки не стоит.
— Понятие аллергенного продукта — это миф. Потенциально любой человек является аллергиком, особенно возрастает риск аллергической реакции на фоне ослабления организма (инфекции, патология желудочно-кишечного тракта, стресс и т.п.).
Есть истинная аллергия и псевдоаллергические реакции. Первая одинаково проявляется вне зависимости от праздников, то есть она будет и в Новый год, и на 8 Марта, и на День Октябрьской революции: съел продукт — началась реакция. Вторая аллергия связана с объемами еды, которую человек съедает: чем больше съел, тем выше риск развития реакции.
Остерегаться следует нескольких категорий продуктов. Первое — это вся экзотика. Тут вопрос генетики: организм приучен к нашим продуктам, апельсины же у нас не растут. А у итальянцев, например, прикорм малышей начинается с апельсинового сока. Белорусам стоит обратить внимание на цитрусовые, ананасы, а также зеленые фрукты — киви, манго (которые почему-то принято считать безопасными, но реакция на них тоже не редкость).
Вторая категория — красная рыба и все морепродукты, а также икра. На эти продукты тоже может быть реакция, если с ними «перебрать».
Третья — все, что содержит «добавки, красители, ароматизаторы „идентичные натуральным“»: это газированные напитки, чипсы, конфеты неестественных цветов и т.д.
А для детей в новогодний сезон самыми опасными с точки зрения аллергии продуктами Дмитрий называет «сладкие подарки»:
— Каждый считает, что подарок должен быть сладким: в садике коробка конфет, от папы на работе коробка конфет, от мамы, бабушек и дедушек. Приходят гости — снова коробка конфет. И ребенок съедает за один присест очень много сладкого, что и провоцирует аллергическую реакцию со стороны кожи.
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Сезон мандаринов и сладостей открывается. От каких продуктов может быть аллергическая реакция?
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