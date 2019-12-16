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Римский Колизей признан самым популярным туристическим объектом

17.12.2019 11:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. Второй год подряд: римский Колизей стал самой популярной у туристов достопримечательностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейтинг знаковых для путешественников мест составили на основе информации о бронировании билетов.

Римский Колизей признан самым популярным туристическим объектом

На втором месте по популярности находится парижский Лувр: увидеть «Мону Лизу», а также другие знаменитые картины считает своим долгом практически каждый гость французской столицы.

Римский Колизей признан самым популярным туристическим объектом

Римский Колизей признан самым популярным туристическим объектом

На третьем месте – музеи Ватикана, где туристы не только знакомятся с произведениями искусства, но и могут увидеть Папу Римского на еженедельной аудиенции.

В пятерку лучших также вошли Эйфелева башня и статуя Свободы.

Римский Колизей признан самым популярным туристическим объектом

Римский Колизей признан самым популярным туристическим объектом

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Новости Италии. Второй год подряд: римский Колизей стал самой популярной у туристов достопримечательностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рейтинг...
 
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