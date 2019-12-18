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Лукашенко 20 декабря совершит рабочий визит в Россию

19.12.2019 10:34 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко 20 декабря совершит рабочий визит в Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 декабря совершит рабочий визит в Россию, информирует пресс-служба главы государства.

В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах. Главы государств подведут итоги интеграционного сотрудничества в 2019 году, обсудят имеющуюся проблематику и перспективы работы, в том числе с учетом перехода к Беларуси в следующем году председательства в ЕАЭС.

В повестке дня – стратегические вопросы развития евразийской экономической интеграции, назначение председателя и состава Коллегии Евразийской экономической комиссии, результаты деятельности и подходы к формированию кадрового состава ЕЭК.

Президент Беларуси примет также участие в неформальном саммите глав государств СНГ, на котором стороны обсудят деятельность Содружества.

Кроме того, ожидаются двусторонние встречи Александра Лукашенко с зарубежными коллегами. В частности, планируется продолжить переговоры с Владимиром Путиным, отмтеили в пресс-службе.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 декабря совершит рабочий визит в Россию, информирует пресс-служба главы государства.
 
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