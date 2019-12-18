5 самых интересных оружейных новинок в 2019 году

Источник материала: Tut.by

К концу подходит 2019 год, и 42.TUT.BY подводит «оружейные» итоги. Вспоминаем, какие интересные модели стрелкового оружия появились, впервые испытаны или приняты на вооружение в уходящем году. Перед вами пять образцов, которые запомнились нам больше всего.

Смертоносный малыш MPX Copperhead



Фото: Sig Sauer

Скорое возможное перевооружение армии США с карабинов M4 на более крупнокалиберные модели возродило интерес к пистолетам-пулеметам как оружию личной самообороны (в американских войсках не интересовались ПП со времен Второй мировой). В 2018 году военные сформулировали требования к новым моделям, и одна из них перед вами.

Этот пистолет-пулемет был впервые показан на оружейной выставке SHOT Show в Лас-Вегасе в январе 2019 года. Создавая его, компания Sig Sauer стремясь сделать максимально компактное оружие. Не просто компактное, а настолько тонкое, короткое, легкое и малогабаритное, насколько это вообще возможно. Так появился MPX Copperhead, самое маленькое оружие в линейке MPX.

Длина малыша со сложенным прикладом составляет всего 36,8 сантиметра, а ствол — всего 8,9 см. Цевья у оружия нет (а откуда бы ему взяться, при таких-то габаритах?), весит пистолет-пулемет около двух килограммов, почти вдвое легче, чем карабин M4.

Большая часть оружия выполнена из литого прочного пластика. Пистолет-пулемет питается из 20-зарядных магазинов самыми распространенными в мире пистолетными патронами 9×19 Para. Несмотря на отсутствие полноценного приклада (вместо него ПП снабжен выдвижным телескопическим «браслетом»), кучность у оружия вполне приличная, на расстоянии 25 ярдов (около 23 метров) пять пуль укладываются в окружность не более дюйма (2,54 см).

Как и многие модели современного оружия, MPX Copperhead легко адаптируется как для левшей, так и для правшей. Планки Пикатинни позволяют оснащать оружие любыми нужными прицелами. Впрочем, на дальние расстояния из такого ПП стрелять совершенно бессмысленно, он нужен для боя накоротке.

Пистолет «Удав» — долгожданная замена «макарову»





Неплохой в общем-то пистолет Макарова, стоящий на вооружении российской армии, давно устарел и отчаянно нуждался в замене. Но на протяжении долгого времени достойной замены ветерану не находилась. Предлагаемые модели показывали неудовлетворительный результат и на роль основных пистолетов армии не подходили. Только в 2014 году начались конструкторские работы по созданию нового пистолета «Удав», и в начале 2019 года нам впервые показали его в деле.

При создании пистолета учитывались все минусы ПМ — недостаточная емкость магазина, не самый сильный патрон, невысокая точность стрельбы. «Удав» использует мощные патроны 9×21 мм, разработанные специально для поражения целей в бронежилетах и/или шлемах. При этом магазин пистолета вмещает 18 патронов — против 8 у «макарова». Прицельная дальность оружия заявлена в 100 метров.

Возможно использование широкого спектра патронов 9×21 мм — бронебойных со стальным сердечником, с экспансивной, трассирующей, малорикошетирующей и даже резиновой пулей. Впрочем, имеется и вариант под «западный» патрон 9×19 Para.

Пистолет выполняется в нескольких версиях, как обычной общевойсковой, так и специальной (с удлиненным стволом и возможностью крепления глушителя), возможна и гражданская, «спортивная» версия. Для использование с глушителем можно использовать специальные дозвуковые патроны.

Ударно-спусковой механизм — двойного действия, с открыто расположенным курком. Автоматика оружия основана на коротком ходе ствола, запирание — перекосом ствола. В конструкции «Удава» предусмотрена возможность визуально определить, есть ли патрон в патроннике. В отличие от Макарова, все основные узлы которого сделаны из стали, при создании «Удава» широко используется стеклонаполненный полиамид повышенной прочности.

Самым большим вопросом на сегодняшний день являются даже не боевые качества «Удава», а то, насколько на самом деле российские военные готовы к полной замене ПМ на новую модель — и в какие сроки.

General Dynamics RM277. Первый булл-пап для армии США



Источник: Gun Expert

Строго говоря, в этом разделе стоило бы рассматривать не одну, а три винтовки от разных компаний — General Dynamics, Textron и Sig Sauer. Все они представлены в конкурсе NGSW («Оружие подразделения нового поколения») под 6,8-миллиметровый патрон, и любая из них в случае своей победы заменит основной карабин армии США — M4. Однако пока мы остановимся на этой модели.

Впервые General Dynamics RM277 была показана в октябре нынешнего года. Теоретически винтовка должна обеспечивать поражение противников в бронежилете на дистанции до 600 метров (но, вероятно, это преувеличение). При длине ствола 50,8 см (это на 10 сантиметров больше, чем M4) начальная скорость пули может составлять до 915 м/с, что увеличивает поражающую способность, но с ней растет и отдача — она может быть не меньше, чем у винтовок под патрон 7,62×51 НАТО. Это вынуждает использовать схемы компенсации отдачи и ПББС (приборы бесшумной и беспламенной стрельбы).

Автоматика винтовки сочетает в себе газоотводный механизм с коротким ходом ствола, по видимому, именно для уменьшения отдачи. Что касается глушителя, то даже в презентационном ролике он присутствует — возможно, эти устройства будут присутствовать на всех экземплярах RM277.

Патроны для General Dynamics RM277 (собственно, цифры в названии и означают калибр — 0,277 дюйма или 6,8 мм) используют пластиковые гильзы со стальным донцем. Это позволит носить с собой больше боеприпасов и меньше перегревать патронник, так как пластик проводит тепло куда хуже. Впрочем, известно, что автоматический огонь из RM277 ведется с открытого затвора (как у пулеметов) — возможно, создатели все-таки опасаются перегрева.

Питается автомат из пластиковых отъемных 20-зарядных магазинов, гильзы могут выбрасываться как направо, так и налево (то есть оружие можно адаптировать для левшей). Разумеется, присутствует планка Пикатинни для крепления аксессуаров.

Главной особенностью RM277, безусловно, является то, что винтовка выполнена в компоновке булл-пап. Это позволяет получить длинный ствол при малой длине оружия, но есть и недостатки — в армии США никогда не стояло на вооружении ни одного оружия такой схемы (испытывались только опытные экземпляры, и все были забракованы).

Винтовка под телескопический патрон Textron AAI NGSW-R



Источник: military.com

Это уже вторая винтовка из представленных на конкурс NGSW для армии США. Пожалуй, из трех представленных моделей она самая необычная. Во-первых, оружие использует телескопические патроны, в которых пуля калибра 6,8 мм целиком утоплена в гильзу, и боеприпас представляет собой цилиндр (такая схема обычна для охотничьего оружия, но не для армейского).

Такие патроны разрабатывались в США еще до осознания необходимости перехода на более крупный калибр, с начала 2000-х по программе LSAT (Lightweight Small Arms Technology — технология легкого стрелкового оружия). Тогда оружие по этому проекту на вооружение не пошло, но наработки по боеприпасам пригодились.

В результате в конструкции винтовки применена довольно необычная автоматика с патронником, подвижным в вертикальной плоскости с газовым поршнем над стволом — впервые такая схема была опробована на ручных пулеметах, разрабатываемых по программе LSAT. Для этой схемы характерна также необычная экстракция стреляных гильз.

Питание оружия происходит из отъемных коробчатых магазинов на 20 патронов. В штатную комплектацию винтовки входит электрическая батарея и глушитель. На крышке ствольной коробки и цевье есть планки Пикатинни. Другие подробности характеристик модели от Textron не раскрываются.

«Молот-Оружие». Пулемет, в котором загадочно буквально все



Фото: instagram.com/molotguns

Следующее оружие пока не имеет даже названия. Вместе с тем мы знаем, что пулемет от не самого известного российского конструкторского центра «Молот-Оружие» реально существует. Работы над ним начались примерно в 2017 году, а впервые пулемет показали в марте нынешнего года.

Особенностью пулемета является комбинированное питание — он может использовать как патронную ленту, так и магазины. В мире эта схема не очень популярна, а из серийного российского оружия ни один пулемет не имеет такой возможности. Самым известным в мире образцом с комбинированным питанием сегодня можно назвать бельгийский FN Minimi (и его клоны, включая американский M249 SAW).

Другая особенность конструкции пулемета от «Молот-Оружие» — в системе автоматика. В то время как большинство образцов в армиях мира используют газоотвод, для этой модели конструкторы выбрали отдачу ствола с его коротким ходом. В наше время есть всего несколько стоящих на вооружении пулеметов с этой схемой — например, американский Browning M2 калибра 12,7 мм и немецкий MG-3.

Образец от КБ «Молот-Оружие» использует промежуточные патроны от АК/РПК (7,62×39 мм), питаться может или от штатных автоматных или пулеметных магазинов, или от ленты (от модели РПД), уложенной в короб собственной разработки. Известно, что темп стрельбы оружия — не очень высокий, порядка 600 выстрелов в минуту. На оружии используется планка Пикатинни, вмонтированная в крышку ствольной коробки.

Пока не очень ясны перспективы во всех отношениях необычного оружия. Так, недоброжелатели уже окрестили его «попыткой любой ценой создать M249 в подражании Западу».