Итоги фестиваля «Моя малая Родина» подведены в Московском районе

Источник материала: Виртуальный Брест

18 декабря в администрации Московского района г. Бреста прошло награждение победителей фестиваля «Моя малая Родина», посвящённого 1000-летию города Бреста. В течении года учащиеся и педагоги района принимали активное участие в конкурсах «Открытка городу», видеороликов «Этот город самый лучший», фотоконкурс «Брест-яркая жемчужина в ожерелье Беларуси», рисунков «Дыхание Родины».





На фестиваль было представлено более 300 открыток, 90 рисунков, 80 фоторабот, 32 видеоролика. В каждой работе ребята и педагоги отразили близкие сердцу и родные места, неповторимые уголки родного города, величие архитектуры. Жюри отметило 49 лучших работ.

Глава администрации Московского района Дашкевич Вячеслав Васильевич поблагодарил ребят за любовь к своей малой родине, за свою страницу, вписанную в историю города рисунками, открытками, фотографиями и видеороликами.

Начальник управления по образованию Виталий Константинович Щерба поблагодарил ребят за активное участие в общественной жизни района и в преддверии Нового года пожелал новых побед и свершений.

Одним из организаторов фестиваля выступила Московская районная организация «Белая Русь». Ведущий специалист Клюка Татьяна Сергеевна вручила победителям подарочные сертификаты.

ГУО «Гимназия №4 г. Бреста» подарила свой музыкальный подарок победителям конкурсов.