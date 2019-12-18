Источник материала: Новости Волковыска

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении девушки, которая 15 декабря «заминировала» ночной клуб в Гродно. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 340 УК Беларуси (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве и иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, наступления иных тяжких последствий).

Максимальное наказание по части 1 данной статьи – 5 лет тюрьмы.

По предварительным данным следствия, ранним утром 15 декабря, 25-летняя жительница областного центра, выпив в баре, решила продолжить отдых в ночном клубе.

Однако попасть в клуб оказалось не так просто – сотрудники охраны заведения не пропустили девушку, потому что та выглядела изрядно нетрезвой. Тогда она со своего телефона позвонила в милицию и сообщила, что здание клуба заминировано .

Приехали саперы, в клубе провели эвакуацию, взрывных устройств не обнаружели. Вскоре девушку задержали. Согласно проведенному освидетельствованию степень алкогольного опьянения девушки составила более 0,9 промилле.

В настоящее время с участием подозреваемой следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия.