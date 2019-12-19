Неделю детской безопасности “Остановись! Смотри! Слушай!” проводит госавтоинспекция с 18 по 24 декабря

Источник материала: Асiповiцкi край

Впереди зимние каникулы — беззаботное время для школьников, но беспокойное для сотрудников госавтоинспекции: нередко дети выбирают для игр и развлечений места вблизи движения транспорта, проявляют беспечность при переходе проезжей части.

— Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его желания или нежелания это делать, — уверен вриод старшего госавтоинспектора ОГАИ РОВД Алексей Джулай. — Дети — самые незащищенные участники дорожного движения, и во многом их поведение обусловлено восприятием ситуации. Именно поэтому безопасность ребят на дороге должны обеспечить мы, взрослые: сотрудники госавтоинспекции, родители, учителя. Давайте еще раз напомним нашим детям главное правило «дорожного» поведения: прежде чем перейти проезжую часть — остановись, осмотрись, прислушайся.