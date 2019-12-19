ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неделю детской безопасности “Остановись! Смотри! Слушай!” проводит госавтоинспекция с 18 по 24 декабря

20.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

Впереди зимние каникулы — беззаботное время для школьников, но беспокойное для сотрудников госавтоинспекции: нередко дети выбирают для игр и развлечений места вблизи движения транспорта, проявляют беспечность при переходе проезжей части.

Для ребенка умение вести себя на дороге зависит не только от его желания или нежелания это делать, — уверен вриод старшего госавтоинспектора ОГАИ РОВД Алексей Джулай. Детисамые незащищенные участники дорожного движения, и во многом их поведение обусловлено восприятием ситуации. Именно поэтому безопасность ребят на дороге должны обеспечить мы, взрослые: сотрудники госавтоинспекции, родители, учителя. Давайте еще раз напомним нашим детям главное правило «дорожного» поведения: прежде чем перейти проезжую часть — остановись, осмотрись, прислушайся.

Неделю детской безопасности “Остановись! Смотри! Слушай!” проводит госавтоинспекция с 18 по 24 декабря

Учащиеся 5 «В» класса СШ-1 София Кузьмина, Егор Бусель и Майя Логвин с новенькими световозвращателями, подаренными Алексеем Джулаем.

 

 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впереди зимние каникулы — беззаботное время для школьников, но беспокойное для сотрудников госавтоинспекции: нередко дети выбирают для игр и развлечений места...
 
Новости дня
Новости разные
 
Расписание движения автобусов Кировского филиала автопарк №14 на 1 января 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика