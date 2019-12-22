Новогодние праздники — время настоящих чудес, сказки и волшебства, радости и хорошего настроения. Однако опасности подстерегают довольно часто, поскольку именно в эти дни люди устанавливают один из символов наступающего Нового года — елку.

Елка по правилам

Выбираете ли вы искусственное дерево или свежесрезанную сосну, есть факторы безопасности, о которых необходимо подумать.

Если вы используете искусственное дерево, убедитесь, что оно изготовлено из огнестойких или негорючих материалов, от новогоднего дерева не должно нести пластмассой или какими-то другими химическими средствами. Это будет означать, что дерево изготовлено не с экологически чистых материалов и будет нести угрозу вашему здоровью. Действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (далее — ТР ТС) 008/2011 на елочные украшения, искусственные елки и принадлежности к ним, электрогирлянды не распространяется и не подлежит сертификации.

Если вы используете натуральное дерево, держите его хорошо политым, чтобы оно не высыхало.

Выбираем гирлянды

Для украшения своего дома или новогодней красавицы-елочки вы решили купить новогодние гирлянды. На что обращать внимание при выборе новогодних гирлянд?

Согласно приложениям к ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» 004/2011 и ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» 020/2011 сертификации подлежат электрические гирлянды и гирлянды на батарейках.

Кроме сертификатов, следует обратить внимание на маркировку изделия, на которой в обязательном порядке должны быть указаны следующие сведения: обозначение гирлянд (тип, марка, модель – при наличии), параметры и характеристики, товарный знак изготовителя, страна производителя.

Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на техническое средство в доступном для осмотра без разборки с применением инструмента месте.

Упаковка подарков

До встречи Нового года и пора подумать не только об украшениях дома, но о красивой и оригинальной упаковке. Согласно ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» подарочные пакеты и картонные коробки подлежат подтверждению соответствия продукции в форме декларирования. Также маркировка должна содержать информацию, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства), о возможности его утилизации и информирования потребителей. Она должна содержать цифровое обозначение и (или) буквенное обозначение материала, из которого изготавливается упаковка (укупорочные средства).

Карнавальные костюмы

Родители беспокоятся о том, в чем их дети пойдут на праздничные мероприятия. Сегодня выбор карнавальных костюмов такой большой, что придя в магазин за костюмом, родители просто теряются. Рассмотрим, на что следует обратить внимание при покупке карнавального костюма для ребенка.

В соответствии с требованиями ТР ТС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 007/2011 карнавальные костюмы подлежат подтверждению соответствия продукции в форме сертификации. Маркировка продукции должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной для осмотра и идентификации. Маркировку продукции наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию или товарный ярлык, упаковку изделия, упаковку группы изделий или листок-вкладыш к продукции.

Выполняя эти нехитрые рекомендации, вы можете быть уверенным в том, что встреча Нового года и Рождества пройдет без происшествий.

Ю.М.ДУБИЦКАЯ, врач-интерн отдела гигиены ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».