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В России ожидается резкий рост цен на газ

23.12.2019 08:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за падения цен на газ на мировом рынке, выручка и прибыль Газпрома стремительно сокращаются, и в скором времени ему придется повысить цены на газ на внутреннем рынке.




На форуме «Газ России 2019» заместитель начальника департамента экономической экспертизы и ценообразования «Газпрома» Виктор Яценко сообщил, что ситуация, когда в стране осуществлялась поддержка низких цен на газ на внутреннем рынке за счет его продажи за рубеж по высоким ценам, осталась в прошлом и больше не повториться.

К этому привело снижение примерно в 3 раза за семь лет цен на газ в Европе: с 400–500 долларов за тысячу кубометров до текущих 169,8 долларов. Только за последний год цены упали на 32%.

В то же время, внутренние российские цены на газ остаются намного ниже — около 62,7 долларов за тысячу кубометров. При этом цены на газ на внутреннем рынке за пять последних лет увеличились всего на 20% при инфляции в размере 57%.

Падение цен на газ вызвано ростом предложения сжиженного природного газа из Катара и США на мировом рынке. На крупнейшем газовом хабе — TTF в Нидерландах — стоимость газа с немедленной поставкой за год снизилась на 57%, и в настоящее время составляет 110–120 долларов за тысячу кубометров.

Цена газа, реализуемого в Европе Газпромом выше этого уровня, так как он продается по долгосрочным контрактам. Но более высокие цены приводят к снижению спроса на российский газ. В результате в январе—сентябре текущего года выручка Газпрома на европейском рынке снизилась с 934,7 млрд. рублей до 586,7 млрд.

Росту цен на газ в ближайшие годы будет способствовать и принятие закона о приватизации газовых сетей в России, который Министерство энергетики планирует внести на рассмотрение Думы в 2020 году. 


Как показывает опыт российской приватизации, она приводит к быстрому росту цен. Дело в том, что газотранспортные предприятия во многих регионах являются монополистами, поэтому они могут назначать любые цены потребителям, что позволит владельцам данных сетей получать сверхприбыль. В этих целях, закон, по-видимому, и предлагается.

В Минэнерго мотивировали свое предложение тем, что содержание объектов газоснабжения сопряжено со значительными затратами местных бюджетов. То есть чиновники и не скрывают, что их целью является переложение затрат с государства на население, которому придется платить за газ намного больше, чем сейчас, и судиться с частными газовыми сетями, доказывая завышение ими цен.
 
 
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Из-за падения цен на газ на мировом рынке, выручка и прибыль Газпрома стремительно сокращаются, и в скором времени ему придется повысить цены на газ на внутреннем...
 
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