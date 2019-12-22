Беларусь и Россия отменяют роуминг

Источник материала: KYKY

Вскоре беларусы перестанут оплачивать гигантские счета за роуминг с Россией. Официальные Минск и Москва согласовали еще одну дорожную карту, пишет ТАСС.

Как рассказали в российском Минкомсвязи, «законодательные предложения» по отмене роуминга между двумя странами должны быть готовы к марту 2020 года. После этого придется чуть подождать: саму плату за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве отменят в течение полугода, то есть до сентября 2020-го. К этому времени обещают решить все технические моменты.

В Минкомсвязи говорят, что российская сторона поставила свою подпись на финальной версии дорожной карты еще на прошлой неделе, 19 декабря. Теперь очередь за беларуской.

При этом министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью, которое вышло на телеканале «Россия-1», сказал, что конкретная дата отмены роуминга между Россией и Беларусью назначена, но есть нюанс. Это решение вступит в силу лишь в том случае, если страны подпишут все дорожные карты по интеграции пакетом.