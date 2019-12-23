Сукало: амнистия в 2020 году затронет столько же людей, как и в 2019-м

Источник материала: Виртуальный Брест

По словам председателя Верховного суда, закон об амнистии должен будет приниматься ближе ко Дню Победы.





Будущая амнистия по охвату будет примерно такой же, как и проведенная в 2019 году, рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало.





Президент Александр Лукашенко в понедельник поручил Верховному суду разработать законопроект о проведении амнистии , приуроченной к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

"Разумеется к дате (Дню Победы – Sputnik) он должен уже начать приниматься", – сказал Сукало.

Он также сообщил, что в результате на свободу выйдет примерно такое же количество граждан, как и при амнистии 2019 года.

По словам Сукало, предусматриваться будет не только освобождение некоторых категорий лиц, но и сокращение сроков для осужденных.

Предыдущая амнистия была проведена в Беларуси в текущем году и была приурочена к 75-летию освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков. Затронула она около 6,5 тысячи осужденных, в том числе отбывавшим наказание по "наркотическим" статьям.