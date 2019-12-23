|
Сукало: амнистия в 2020 году затронет столько же людей, как и в 2019-м
24.12.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По словам председателя Верховного суда, закон об амнистии должен будет приниматься ближе ко Дню Победы.
Будущая амнистия по охвату будет примерно такой же, как и проведенная в 2019 году, рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало.
Президент Александр Лукашенко в понедельник поручил Верховному суду разработать законопроект о
"Разумеется к дате (Дню Победы – Sputnik) он должен уже начать приниматься", – сказал Сукало.
Он также сообщил, что в результате на свободу выйдет примерно такое же количество граждан, как и при амнистии 2019 года.
По словам Сукало, предусматриваться будет не только освобождение некоторых категорий лиц, но и сокращение сроков для осужденных.
Предыдущая
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам председателя Верховного суда, закон об амнистии должен будет приниматься ближе ко Дню Победы. Будущая амнистия по охвату будет примерно такой же, как и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)