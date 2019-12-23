ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Литве подписали закон, направленный на предотвращение поставок электроэнергии с БелАЭС

24.12.2019 11:51 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

В Литве подписали закон, направленный на предотвращение поставок электроэнергии с БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал предложенные им и принятые парламентом изменения в законах, которые предусматривают дополнительные меры по предотвращению попадания в Литву электроэнергии c БелАЭС.

По словам Науседы, поправки предоставят государственным ведомствам дополнительные рычаги для защиты от продажи в Литве электроэнергии, выработанной на небезопасных АЭС. "Мы вместе с ответственными ведомствами будем наблюдать за ситуацией на рынке электроэнергии и будем готовы внести дополнительные предложения, если такие понадобятся, для защиты интересов Литовского государства и жителей Литвы", – сказал для пресс-релиза Г. Науседа, пишет ru.delfi.lt.

Как сообщается, президент также будет добиваться ускорения синхронизации энергосетей с сетями Западной Европы, а вопрос об отказе от покупки электричества со строящейся в Беларуси БелАЭС он будет постоянно поднимать на двусторонних и многосторонних встречах с лидерами государств-членов Евросоюза (ЕС) и стран-партнеров.

Как утверждает президентское ведомство, на состоявшемся 12-13 декабря в Брюсселе саммите ЕС было закреплено требование о том, что все развиваемые третьими странами по соседству с ЕС проекты соответствовали международным стандартам охраны окружающей среды и безопасности.

В соответствии с изменениями в четырех законах, после ввода БелАЭС в эксплуатацию предприятия не получат разрешения на импорт электроэнергии с нее, кроме того, если правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий установит, что импортер представляет угрозы для безопасности страны, будет остановлена его лицензия. Поправки вступят в силу с января 2020 года.

Сейм в июне 2017 года законодательно закрепил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для нацбезопасности Литвы, а также для окружающей среды и общественного здоровья. Правительство позже утвердило план, как блокировать импорт электроэнергии с БелАЭС.

 

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал предложенные им и принятые парламентом изменения в законах, которые предусматривают дополнительные меры по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Легковушка «поймала» прыгающее колесо, отвалившееся от грузовика: видео опасной аварии в Китае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика