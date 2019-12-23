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Большой участок маленького коллектива. Кто работает в горецком отделении связи №1

24.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вот где остро чувствуется приближение любимых народом праздников, так это в небольшом помещении отделения связи №1 по проспекту Интернациональный. Посетителей с предновогодними хлопотами с каждым днем все больше.

Работает здесь небольшой, традиционно для отделений связи чисто женский коллектив. Но самое главное — один из лучших в системе нашего регионального узла почтовой связи. Что подтвердила начальник РУПС Галина Савенок: «Коллектив сложился неплохой. Стараются все: и молодой начальник, и сотрудницы со стажем. А участок обслуживания у них немаленький: весь академический городок».

 

Большой участок маленького коллектива. Кто работает в горецком отделении связи №1
О новогодних праздниках в помещении отделения связи напоминают не только рукотворная елка, симпатичный ящик для поздравительных отправлений, но и масса предложений от почтовиков. Они готовы подсказать, как порадовать родных и близких накануне Нового года, в том числе и в дальних странах, какие подарки можно приобрести здесь же. Не стоит сбрасывать со счетов и множество прозаичных услуг по оплате счетов, кредитов. Кому ж охота вступать в новый год с долгами? И двери отделения то и дело открываются.

 

Главная здесь из почтовиков, начальник ОС Екатерина Шевалдина рассказывает о себе и коллегах. В почтовую связь она пришла, можно сказать, случайно. Мечталось ведь о белом халате медсестры. Но не сложилось. Азы операторского дела постигала на центральном отделении связи в городе. Здесь отработала два года. И почти уже столько возглавляет коллектив академического. Согласившись перейти сюда на работу, очень волновалась: публика-то сплошь научная, академическая интеллигенция, студенчество, в том числе из других стран.

 

Уверенность пришла со временем. Сегодня ее и коллег некоторые жители академгородка величают по именам и даже ласкательно.

 

Леночка — именно так часто обращаются к одному из трех почтальонов Елене Стукановой. В почтовой связи давно не новичок. Трудовой стаж на почте измеряется парой десятков лет. Людям нравятся доброжелательность, активность их почтальона. А начальник отделения связи иногда принимает и такие телефонные звонки: готовы подписаться на газету, пусть Леночка зайдет. Та готова выполнить любую просьбу, особенно если это касается людей пожилых и больных. И не только предложить им конверты или новогодние открытки, но и доставить посылку, что не всякий раз входит в обязанности почтальона.

Пока не ветеран, не пенсионерка, но, по словам самой Татьяны Авдашкиной, вся ее жизнь со школьной скамьи связана с почтой. Операторское дело требует особых качеств, не только профессиональной четкости и внимательности, но и человеческих — вежливости и выдержки в общении с людьми.

Анна Маслякова тоже оператор, но из молодой части коллектива. В жизненном багаже — диплом академии. Пометавшись после учебы в поисках работы в родном городе, нашла ее в почтовой связи. И трудится уже с десяток лет. Тоже начинала на центральном ОС. Работает быстро, внимательно.

 

Оператор знает это многогранное дело, где все операции связаны с деньгами. Потому на работе так сосредоточена и серьезна.

 

Галина Пипченкова и Наталья Астренкова — еще две представительницы коллектива. Можно сказать, они всегда на передовой. Это непосредственно работа с людьми: доставка корреспонденции, пенсий, подписка, выполнение каких-то заказов. Совсем в других сферах работали раньше, но опыт именно общения с людьми выручает их и сегодня.

Наталья Степановна, кстати, уже на пенсии. В прошлом библиотекарь и воспитатель в общежитии. Энергичный характер не позволяет сидеть дома, потому напросилась как-то на подмену почтальона, временно, а потом согласилась на постоянную занятость. С корреспонденцией она отправляется по самому дальнему маршруту: часть территории академгородка и до самого учхоза. Дистанция приличная, зато для здоровья полезно.

Галина Николаевна сменила лаборантскую должность в школе на обязанности почтальона. Не разочарована, судя по рассказу. Особенно в радость то, что коллектив, в котором работает третий год, дружный, коллеги оказались доброжелательными людьми.

 

Женщины есть женщины. У каждой, кроме трудовых обязанностей, немало и других.

 

У начальника Екатерины Васильевны двое деток, у оператора Анны Масляковой — пятилетняя дочь Дарья. Но молодые женщины выкраивают время и на хобби. Это изделия Екатерины из скрученных в трубочки бумажных полосок служат здесь украшением в виде оригинальной елки и приспособленных для корреспонденции ящиков. Анечка мастерица по части «деревьев счастья», ей по нраву такой вид рукоделия как топиарий.

Дамы постарше, как Татьяна Авдашкина, Елена Стуканова, активно помогают внучатам. У Натальи Астренковой дети далеко, потому и встречи с пока одним внуком Егором не так часты. А Галина Пипченкова заядлая дачница-огородница. Ее страсть — «овощи, фрукты и прочие дачные продукты».

Такой он, этот чисто женский коллектив. Удачно сочетается в нем энергия молодости и степенность жизненного и профессионального опыта старших представителей. Не это ли и есть одна из важнейших составляющих общей успешной работы?

 

Тамара Иванович


 
 
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