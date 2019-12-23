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Как «Беларусьфильм» стал всесоюзной фабрикой кино. Анонс программы «Тайны Беларуси»

24.12.2019 12:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Спустя 7 лет. Как выглядят актёры популярного сериала «Карпов»?

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С момента выхода на экраны сериала «Карпов» в 2012 году прошло уже семь лет. Как за это время изменились актёры, сыгравшие основных персонажей? 

Анна Михайловская 

Персонаж – журналистка Валерия Вересова. 

Как «Беларусьфильм» стал всесоюзной фабрикой кино. Анонс программы «Тайны Беларуси»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/anna_mihailovskaya 

Анна собиралась учиться на экономическом факультете и увлекалась хореографией, даже стала кандидатом в мастера спорта по спортивным танцам. Но на одной из тренировок девушку заметили продюсеры «Мосфильма». Они предложили Михайловской попробовать себя в кино. Вот так Анна стала актрисой. 

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Виктория Тарасова 

Персонаж – Ирина Зимина, начальница ОВД/ОМВД «Пятницкий». 

Как «Беларусьфильм» стал всесоюзной фабрикой кино. Анонс программы «Тайны Беларуси»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/vika_tar 

В детстве Виктория интересовалась танцами, особые успехи делала в чечётке. Когда пришло время поступать, Тарасова решила выбрать театральный ВУЗ. Поступить Виктории удалось только с третьего раза. Попасть в кадр будущей актрисе помогла сестра. Тарасову заметили, и она стала ведущей программы о дачниках. Чуть позже Виктория получила свою первую роль в фильме, но настоящий успех к ней пришёл после ролей в сериалах. 

Владислав Котлярский 

Персонаж – Станислав Карпов, бывший начальник СКМ ОВД «Пятницкий». 

Как «Беларусьфильм» стал всесоюзной фабрикой кино. Анонс программы «Тайны Беларуси»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/dveriregionov_moskow 

Котлярский хотел стать актёром с детства, но родители считали, что не нужно выдумывать и лучше работать на заводе. Поэтому, когда пришло время поступать, Владислав из-за нехватки опыта не выдержал конкуренции. Тогда будущий артист поступил на факультет геологии в МГУ, кстати, математику за Котлярского сдал его брат. Через несколько лет Владиславу всё же удалось попасть в ГИТИС. И лишь после театральной сцены Котлярскому удалось пробиться в кинематограф. 

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Дмитрий Блажко 

Персонаж – Александр Степнов, оперуполномоченный уголовного розыска ОВД/ОМВД «Мневники». 

Как «Беларусьфильм» стал всесоюзной фабрикой кино. Анонс программы «Тайны Беларуси»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/blashko 

В детстве Дмитрий увлекался цирковой акробатикой, но родители были против этого занятия сына. Получил диплом фельдшера, но работать по специальности не захотел. По рекомендации попал в театр, а в 2009 году дебютировал в кинематографе. 

Максим Щёголев 

Персонаж – Вадим Мельников, контролирует автоугонный бизнес, вор в законе по кличке «Мирный». 

Как «Беларусьфильм» стал всесоюзной фабрикой кино. Анонс программы «Тайны Беларуси»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/maximvale 

В детстве Максим занимался танцами, затем был приглашён в модельный бизнес и рекламировал одежду. Окончил ГИТИС. Сначала Щёголев попробовал себя на театральной сцене, а пару лет спустя дебютировал в сериале. 

12 лет спустя. Как изменились актёры сериала «Не родись красивой» 

Николай Козак 

Персонаж – Борис Иващук, бывший оперативный дежурный ОВД «Мневники». 

Как «Беларусьфильм» стал всесоюзной фабрикой кино. Анонс программы «Тайны Беларуси»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/kozak_motivation 

После школы Николай сразу начал выступать на сцене, попутно получая образование в театральной студии. Позже Козак переехал в Татарстан и 15 лет служил в Театре имени В. И. Качалова. В кинематографе дебютировал в 2003 году. 

Степан Рожнов 

Персонаж – Михаил Зотов, старший оперуполномоченный окружного УВД/начальник службы криминальной полиции ОМВД «Пятницкий». 

Как «Беларусьфильм» стал всесоюзной фабрикой кино. Анонс программы «Тайны Беларуси»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/okolodomov 

Сначала Рожнов хотел стать врачом, как и его родители, но учёба юноше не давалась. Тогда Степан решил попробовать себя на сцене и к 15 годам уже точно знал, что в будущем хочет стать актёром. Когда пришло время поступать, Рожнов выбрал ГИТИС. И вскоре выступления на театральной сцене Степан начал совмещать со съёмками. Дебютировал в кино в 2004 году. 

Юлия Майборода 

Персонаж – Светлана Малышева, возлюбленная Карпова. 

Как «Беларусьфильм» стал всесоюзной фабрикой кино. Анонс программы «Тайны Беларуси»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/yulia_mayboroda 

Поскольку мать Юлии является художницей, в детстве будущая актриса тоже много рисовала. В какой-то момент Майборода поняла, что это занятие не увлекает её полностью, поэтому хочется попробовать себя в чём-то другом. После школы Юлия поступила в Театральный институт имени Щукина, который благополучно окончила. Попутно Майборода выступала в театре, а в 2005 году – дебютировала в сериале. 

 
 
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