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Четырёхмиллионным пассажиром «Белавиа» стала женщина из Жодино. Она летела в Париж

24.12.2019 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Авиакомпания «Белавиа» 24 декабря чествовала 4-миллионного пассажира. Им стала Татьяна Димирова из Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четырёхмиллионным пассажиром «Белавиа» стала женщина из Жодино. Она летела в Париж

Женщина летела в Париж, чтобы встретить Новый год в кругу родных. Ей достался сертификат на 100 тысяч баллов. Этого, как сообщили в авиакомпании, хватит на четыре полета в столицу Франции и обратно.

Четырёхмиллионным пассажиром «Белавиа» стала женщина из Жодино. Она летела в Париж

В 2019-м «Белавиа» обслужила на 20 % больше пассажиров, чем в 2018 году. Этот показатель пока рекордный. Пассажиропоток вырос за счет развития маршрутной сети авиакомпании. Так, в этом году «Белавиа» открыла новые рейсы в Таллин, Москву и Мюнхен. Всего же авиаперевозчик летает в 55 аэропортов в 29 странах.

Четырёхмиллионным пассажиром «Белавиа» стала женщина из Жодино. Она летела в Париж

Люди в материале: Татьяна Димирова
 
 
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Новости Беларуси. Авиакомпания «Белавиа» 24 декабря чествовала 4-миллионного пассажира. Им стала Татьяна Димирова из Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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