Кто откажется - тому увольнение. Власти подготовили еще одно изменение с нового года для бюджетников

Источник материала: Tut.by

В Беларуси подготовили изменение для работников бюджетных организаций, которое начнет действовать с 1 января 2020 года. Власти разрешили исполкомам создавать специальные центры, в которые будут переводить некоторых работников бюджетных организаций. Они будут выполнять ту же работу, что и прежде, но уже работая в новом центре. Среди них — бухгалтеры, финансисты, водители, специалисты по ремонту. С теми, кто откажется переходить в новые центры, будут расторгать договоры. Изменения предусмотрены президентским указом № 475 «Об обеспечении деятельности бюджетных организаций».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Президентский указ направлен на создание (в пределах штатной численности работников и на базе действующих при исполкомах вспомогательных подразделений) финансируемых из бюджета организаций, деятельность которых будет осуществляться в форме центров, уточняют в пресс-службе президента.

Создавать такие центры смогут исполкомы областного и базового уровней. «Центры будут заняты обслуживанием (обеспечением деятельности) на безвозмездной основе учреждений здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры и иных организаций, финансируемых из соответствующего местного бюджета, а также структурных подразделений исполкомов (местных администраций районов в городах), исполкомов первичного территориального уровня (сельсоветов, поселков)», — поясняют в пресс-службе президента.

В центру будут переводить работников, которые занимаются ведением бухгалтерского и финансового учета, ремонтом и техобслуживанием государственного имущества, эксплуатацией автоматизированных информационных систем, автомобильными перевозками, реализацией мероприятий по охране труда и пожарной безопасности, хранением архивных документов, инвентаря, оборудования и иного имущества.

Финансировать такие центры будут из местных бюджетов, а также из средств от приносящей доходы деятельности центров.

При этом увеличение штатной численности работников, которые заняты техническим обслуживанием организаций, при создании центров не допускается. При этом те, кто откажется перейти работать в центр, будет уволен. «В случае отказа от перевода в центр трудовые отношения с работниками прекращаются по причине отказа от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда», — говорится в президентском указе.

«Указ позволит сохранить имеющийся кадровый потенциал и будет способствовать более качественному регулированию отношений, связанных с передачей бюджетными организациями отдельных неосновных функций специализированным центрам. Более того, позволит этим учреждениям (организациям) сконцентрироваться на приоритетном решении стоящих перед ними задач», — отмечают в пресс-службе президента.

Напомним, зарплаты бюджетников с 2020 года будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти поясняли , что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падения зарплат не должно быть без учета премий. Во многом поэтому медики, у которых значительная часть зарплаты сейчас приходится на премии, высказывали опасение, что с нового года могут потерять в деньгах.

В Минтруда сегодня пояснили , как работникам бюджетных организаций будут с 2020 года рассчитывать зарплаты и почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. При сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, совмещение, работа в ночные смены и в выходные. Это связано с тем, что они носят не постоянный, а временный характер, поясняют в ведомстве.