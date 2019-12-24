Лукашенко рассказал Венедиктову об отношениях с Россией

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«На Союзной интеграционной площадке важно работать в спокойном ключе, чтобы никого не отпугнуть». Так президент Беларуси охарактеризовал отношения с Россией. Своим мнением Александр Лукашенко поделился с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым во время интервью, передает телеканал «МИР 24».

«Нас жизнь должна заставить идти на определенные шаги. Как это было до сих пор. Почему мы говорим, что многое сделали. Мы же никогда не формировали, не торпедировали ничего. Фейков, гвалта не было вокруг этого. Вот до этого момента. Мы в спокойном режиме должны договариваться. А главное – показывать народам России и народу Беларуси особенно, который так трепетно относится к суверенитету и независимости (потому что это впервые в истории). Поэтому очень важно никого не отпугнуть, не создать основу, почву для разного рода провокаторов, драк, уличных боев за независимость и суверенитет. Надо спокойно над этим работать, а не вбрасывать в СМИ разного рода провокационные заявления», – рассказал президент республики Беларусь Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск закупает у Москвы не только нефть и газ, но также комплектующие для своих машиностроительных гигантов. И тем самым поддерживает российские предприятия и миллионы работающих на них людей. Кроме того на территории республики размещены две российские военные базы, за которые Беларусь денег не берет, добавил президент.