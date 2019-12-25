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Более 200 оздоровительных лагерей откроются в Брестской области на зимних каникулах

26.12.2019 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Более 200 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием будут работать в период зимних каникул на территории Брестской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела социальной и воспитательной работы главного управления по образованию облисполкома Алла Сенькевич.

Более 200 оздоровительных лагерей откроются в Брестской области на зимних каникулах

Подавляющее большинство лагерей организованы на базе учреждений образования и рассчитаны на шесть дней. А вот профильный лагерь для одаренных учащихся в этом году впервые решили сделать круглосуточным. Он пройдет в областном лицее имени П.М. Машерова. Сюда на девять дней съедутся 70 старшеклассников со всей области. Значительную часть времени своего зимнего отдыха ребята посвятят подготовке к областному этапу республиканской олимпиады школьников. Для занятий с учащимися приглашены профессора из брестских университетов.

Собственникам оздоровительных лагерей на удешевление стоимости путевок выделены средства республиканского бюджета из расчета Br84 на одного ребенка в лагере с круглосуточным пребыванием и Br4,2 - в дневном. Всего же в регионе с 26 декабря по 11 января планируется оздоровить 10 тыс. школьников.

В интернациональных оздоровительных лагерях вместе с белорусскими школьниками будут отдыхать их зарубежные сверстники. Например, в детском реабилитационно-оздоровительном центре "Свитанок", что в Пинском районе, ждут более сотни старшеклассников из Санкт-Петербурга. А группа польских школьников разместится в молодежном патриотическом центре в Брестской крепости.

В программах лагерей запланированы экскурсии по Беларуси. Ребята побывают в резиденции Деда Мороза в национальном парке "Беловежская пуща", посетят Белорусский государственный цирк, Брестский театр кукол и много других интересных мест. Также они станут участниками новогодних мероприятий, которые организуют учреждения дополнительного образования детей и молодежи во время акции "Наши дети". Предполагается, что каждый школьник получит рождественский подарок.

 
 
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