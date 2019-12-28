Готовность № 1. На что способна техника волковысских коммунальников

Источник материала: Новости Волковыска

О техническом оснащении коммунальных служб случайный прохожий может судить по привычным картинкам городской жизни: подъехавший к контейнерной площадке мусоровоз, замершая у открытого водопроводного колодца каналопромывочная машина, тянущаяся к верхним этажам жилого дома стрела вышки. Но это лишь детали многообразной деятельности, не дающие полного представления о том наборе транспортных средств, которые не только обеспечивают выполнение ежедневных функций коммунальной службы согласно распорядку, но и в любой момент готовы выехать на объект при возникновении внештатных ситуаций. Например, город Волковыск с численностью населения 44 тыс. человек обслуживают 160 единиц автотракторной техники, не считая прицепов и навесного оборудования. Для поддержания этой механизированной мощи в постоянной боеготовности существует специальная служба, сообщает Портал коммунальной грамотности.





Несколько лет назад на баланс КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» была передана база бывшей воинской части, и новые хозяева сумели использовать полученное наследство с максимальной эффективностью. Одним из главных плюсов сегодня является хранение всей имеющейся техники в гаражах. Это позволяет не только продлить срок ее службы, но и значительно сократить транспортные издержки за счет экономии топлива, которая в зимнее время доходит до 10%.





Часть помещений задействована для технического обслуживания и ремонта. Ремзона представляет собой просторный ангар с несколькими смотровыми ямами. Здесь хватит места сразу для нескольких автомобилей.





Участок металлообработки укомплектован необходимыми станками: фрезерным вертикальным, фрезерным универсальным, заточным токарным. Такой набор оборудования позволяет быстро и качественно изготовить любую недостающую деталь.





В цехе топливной аппаратуры есть даже пресс для обжимки шлангов высокого давления, что избавляет от необходимости обращения в специализированные сервисы и значительно удешевляет ремонт.





В сварочном цехе восстанавливаются износившиеся элементы кузовов. Например, стрелу экскаватора не только подварили в нужных местах, но и усилили конструкцию, что сделало ее еще более надежной.





Особое внимание требуется к мусоровозам, кузова которых не только подвергаются постоянному механическому воздействию, но и ежедневно контактируют с агрессивной средой, характерной для биоразлагаемых отходов. У очередной машины переваривается днище, пресс, реставрируется манипулятор.





— Наличие оснащенной базы позволяет нам практически полностью осуществлять обслуживание и ремонт техники своими силами, — говорит начальник транспортного цеха Александр СТЕПАНЧУК. — Исключение составляют специальные работы, как, например, обслуживание турбин. Ежедневный выпуск машин на линию осуществляется через ТКП, где механик проверяет ее состояние в соответствии с действующим регламентом. При малейшем подозрении в неисправности автомобиль или трактор возвращается в ремонтную зону.





Высокий навес со смотровой ямой является той самой «таможенной» зоной, гарантирующей выезд в город только исправной техники. О серьезности контроля можно судить по количеству документов, представленных на информационной доске: путевые листы, многочисленные СТБ, Закон «О дорожном движении», ПДД, перечень неисправностей, запрещающих выезд и др.





А последним напутствием для водителя становится предупреждающий о сложившихся погодных условиях светящийся экран. Техника разъезжается по своим маршрутам, растворяясь в транспортном потоке на улицах города, незаметно и быстро выполняя свою работу.