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Пледы для двойняшек Заболотиных

30.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня к благотворительной кампании «Наши дети» присоединилось КУДП «Управление капитальным строительством Горецкого района». Его директор Максим Быков заглянул в семью Натальи и Александра Жумариных, в которой воспитываются двойняшки Карина и Арина Заболотины.

 

Пледы для двойняшек Заболотиных
Фото Михаила Левцова

 

Домочадцы радушно встретили гостя. Девчонки рассказали, как они дружно живут в семье, поделились своими увлечениями и успехами. Максим Быков пожелал семье здоровья, счастья и благополучия в наступающем году, а Карине и Арине — старания в учебе, уважения к взрослым и всегда помогать друг дружке и родителям.

Максим Михайлович подарил сестричкам сладкие подарки и теплые пледы, чтобы под ними можно было согреться в холодные зимние вечера.

 

Валерия Дроздовская


 
 
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  Сегодня к благотворительной кампании «Наши дети» присоединилось КУДП «Управление капитальным строительством Горецкого района». Его директор Максим Быков...
 
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