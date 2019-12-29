Пледы для двойняшек Заболотиных

Источник материала: Горецкий вестник

Сегодня к благотворительной кампании «Наши дети» присоединилось КУДП «Управление капитальным строительством Горецкого района». Его директор Максим Быков заглянул в семью Натальи и Александра Жумариных, в которой воспитываются двойняшки Карина и Арина Заболотины.







Домочадцы радушно встретили гостя. Девчонки рассказали, как они дружно живут в семье, поделились своими увлечениями и успехами. Максим Быков пожелал семье здоровья, счастья и благополучия в наступающем году, а Карине и Арине — старания в учебе, уважения к взрослым и всегда помогать друг дружке и родителям.

Максим Михайлович подарил сестричкам сладкие подарки и теплые пледы, чтобы под ними можно было согреться в холодные зимние вечера.

Валерия Дроздовская