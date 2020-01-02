ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первые новорожденные 2020 года: кто появился на свет в слуцком роддоме 1 января

03.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В родильном отделении Слуцкой ЦРБ в первый день нового года на свет появились двое малышей. Оба — мальчики, пишет МЛЫН.

— Дети родились не в новогоднюю ночь, а днем 1 января. Мальчики здоровые, крепкие, мамы их тоже прекрасно себя чувствуют, это самое главное, — рассказал корреспонденту МЛЫН.BY заведующий родильным отделением Слуцкой ЦРБ Алексей Валетко.

В последний день 2019 года, 31 декабря, родились также двое деток — мальчик и девочка. Младенцы чувствуют себя отлично и вместе с мамами потихоньку готовятся к выписке.

А 3 января в отделе ЗАГС Слуцкого райисполкома впервые в новом году прошла регистрация новорожденных слутчан: свидетельство о рождении получили два мальчика, Илья и Евгений, и одна девочка — Мирослава. Все дети родились в конце декабря.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний день 2019 года, 31 декабря, родились также двое деток — мальчик и девочка. Младенцы чувствуют себя отлично и вместе с мамами потихоньку готовятся к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ночной забег, забег через исторический центр и покорение холмистых вершин.Что готовит новый сезон Гродненской беговой лиги 16:08 03 января 2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика