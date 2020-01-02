Первые новорожденные 2020 года: кто появился на свет в слуцком роддоме 1 января

Источник материала: Слуцк Город

В родильном отделении Слуцкой ЦРБ в первый день нового года на свет появились двое малышей. Оба — мальчики, пишет МЛЫН.

— Дети родились не в новогоднюю ночь, а днем 1 января. Мальчики здоровые, крепкие, мамы их тоже прекрасно себя чувствуют, это самое главное, — рассказал корреспонденту МЛЫН.BY заведующий родильным отделением Слуцкой ЦРБ Алексей Валетко.

В последний день 2019 года, 31 декабря, родились также двое деток — мальчик и девочка. Младенцы чувствуют себя отлично и вместе с мамами потихоньку готовятся к выписке.

А 3 января в отделе ЗАГС Слуцкого райисполкома впервые в новом году прошла регистрация новорожденных слутчан: свидетельство о рождении получили два мальчика, Илья и Евгений, и одна девочка — Мирослава. Все дети родились в конце декабря.