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Первые новорожденные 2020 года: кто появился на свет в слуцком роддоме 1 января
03.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В родильном отделении Слуцкой ЦРБ в первый день нового года на свет появились двое малышей. Оба — мальчики,
— Дети родились не в новогоднюю ночь, а днем 1 января. Мальчики здоровые, крепкие, мамы их тоже прекрасно себя чувствуют, это самое главное, — рассказал корреспонденту МЛЫН.BY заведующий родильным отделением Слуцкой ЦРБ Алексей Валетко.
В последний день 2019 года, 31 декабря, родились также двое деток — мальчик и девочка. Младенцы чувствуют себя отлично и вместе с мамами потихоньку готовятся к выписке.
А 3 января в отделе ЗАГС Слуцкого райисполкома впервые в новом году прошла регистрация новорожденных слутчан: свидетельство о рождении получили два мальчика, Илья и Евгений, и одна девочка — Мирослава. Все дети родились в конце декабря.
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В последний день 2019 года, 31 декабря, родились также двое деток — мальчик и девочка. Младенцы чувствуют себя отлично и вместе с мамами потихоньку готовятся к...
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