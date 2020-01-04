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Новая старая дача в Германии. Отличный пример удачной реконструкции маленького дома

05.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заказчик из немецкого Дирхагена обратился в архитектурное бюро Roland Unterbusch Architekt с просьбой о реконструкции небольшого дачного домика 70-х годов постройки. Архитекторы предложили сохранить существующее строение в прежнем виде, но расширить его площадь за счет современной пристройки. Проект получился столь удачным, что попал в шорт-лист немецкой государственной строительной премии Landesbaupreis 2019.



Старый домик с острой камышовой крышей был построен более 40 лет назад. Архитекторы решили сохранить его оригинальный внешний вид, увеличив его площадь за счет пристройки до 40 м².



Чтобы не перетягивать на себя внимание, новое здание имеет такие же размеры в плане, как и старое, но оно ниже. Это позволило сохранить масштаб и подчеркнуть главенство первого дома. Стены нового дома обшиты лиственницей, которая со временем станет серой из-за солнца и погоды и адаптируется к камышовой крыше с точки зрения цвета и внешнего вида.




После реконструкции в доме появились гостиная с камином и комната с двумя спальными местами.

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Проект получился столь удачным, что попал в шорт-лист государственной строительной премии Landesbaupreis 2019.
 
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