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В Беларуси еще не наступила климатическая зима - Белгидромет

05.01.2020 19:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси еще не наступила климатическая зима, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Беларуси еще не наступила климатическая зима - Белгидромет

Температура воздуха за декабрь 2019 года в среднем по стране составила плюс 1,9 градуса, что выше климатической нормы на 5,2 градуса. В ранжированном ряду от самого теплого к самому холодному этот месяц занял второе место после декабря 2006 года. Положительная аномалия температуры воздуха распространилась по всей территории Беларуси, достигнув наибольших значений в Могилевской области, а наименьших - в Брестской.

"В связи с аномально теплой погодой в декабре устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через отметку ноль градусов в сторону понижения пока не осуществился, то есть климатическая зима не наступила", - отметили в Белгидромете.

Все три декады декабря были теплыми, особенно третья, средняя температура воздуха в которой оказалась выше климатической нормы на 6,5 градуса. Такая теплая третья декада декабря на территории Беларуси отмечается впервые за последние 40 лет.

В целом за месяц по Беларуси выпало 48,1 мм осадков, или 107% климатической нормы. По территории страны осадки распределялись неравномерно. Больше всего их выпало на территории Витебской области - 70 мм (143% нормы). Меньше всего их наблюдалось на территории Брестской области - 39,1 мм (89%). Осадки выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. Снежный покров на протяжении месяца неоднократно образовывался и разрушался. На последний день месяца высота снежного покрова находилась в пределах от 0,1 до 11 см.

В декабре на реках преобладал рост уровня воды. Водность Западной Двины оказалась несколько больше нормы, Западного Буга, Припяти и Сожа в районе Гомеля - значительно меньше нормы, а Немана, Вилии, Днепра, Березины и Сожа на участке Кричев - Славгород была близка к обычной для этого времени года. В первой половине месяца на водных объектах страны наблюдалось разрушение ледяных образований, во второй половине месяца лед полностью отсутствовал. Лишь в последние дни декабря на отдельных участках рек вновь появились образования в виде снежуры и заберегов.

 
Теги: Гомель
 
 
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