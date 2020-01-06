ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Цена нефти стремительно растет на фоне обострения на Ближнем Востоке

07.01.2020 10:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стоимость нефти Brent впервые с апреля 2019 года превысила $70 за баррель.

Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, информирует enovosty.com.

По данным биржи ICE в Лондоне, во время торгов 6 января цена достигла $70,73 за баррель.

Цена на золото составляет $1579 за унцию — это шестилетний максимум.

Цены на бирже начали резко расти с 3 января на фоне нового обострения отношений между США и Ираном.

Такой рост цен объясняют опасениями инвесторов, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, которой снабжает нефть из Персидского залива, или атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость нефти Brent впервые с апреля 2019 года превысила $70 за баррель.
 
Новости дня
Новости разные
 
Sony раскрыла новые подробности о PlayStation 5
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика