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«Разумное, доброе, вечное» выставка о грудном вскармливании работает в Бресте

08.01.2020 11:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

«Разумное, доброе, вечное» - новая фотовыставка проекта «Арт-пространство в библиотеке». На выставке - фото наших современниц, а также исторические фотографии, на которых женщина кормит ребёнка грудью.

«Разумное, доброе, вечное» выставка о грудном вскармливании работает в Бресте

С выставкой знакомит её организатор, соучредитель "Малышкиной Школы", консультант по грудному вскармливанию Людмила Гордиевская. Фотовыставка призвана обратить внимание на то, что грудное вскармливание - это важно!

Среди работ - копия иконы Божьей Матери “Млекопитательница”, на которой Божья Матерь кормит младенца Христа, изображение мам прошлых столетий, в том числе работа американского фотографа Гертруды Кезебир, фото нашего земляка, военного и фотолюбителя Анатолия Малышкина, который снял свою супругу, кормящую сына в 1954 году. Множество работ - это современные мамы-брестчанки. Автор - Нина Наумик, семейный фотограф и фотограф новорождённых.

«Разумное, доброе, вечное» выставка о грудном вскармливании работает в Бресте

Выставка организована проектом «Малышкина школа», специализирующимся на профессиональной поддержке материнства, в том числе на помощи мамам в организации грудного вскармливания. Цель выставки - не только в том, чтобы показать, насколько красива мать с младенцем, которого она кормит, главная идея проекта - поддержка матерей в их выборе кормить ребенка грудью.

Экспозиция будет доступна к просмотру до 1 февраля.

 
 
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  «Разумное, доброе, вечное» - новая фотовыставка проекта «Арт-пространство в библиотеке». На выставке - фото наших современниц, а также исторические фотографии, на...
 
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