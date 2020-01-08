ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Богатые культурные традиции белорусского народа с его радушием и гостеприимством, умением и трудиться, и веселиться от души..." - Л.В. Носуль

09.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

&quot;Богатые культурные традиции белорусского народа с его радушием и гостеприимством, умением и трудиться, и веселиться от души...&quot; - Л.В. Носуль

&quot;Богатые культурные традиции белорусского народа с его радушием и гостеприимством, умением и трудиться, и веселиться от души...&quot; - Л.В. Носуль

&quot;Богатые культурные традиции белорусского народа с его радушием и гостеприимством, умением и трудиться, и веселиться от души...&quot; - Л.В. Носуль

Лилия Войтекховна Носуль, заместитель председателя Ивьевского райисполкома:

- Проект " Ивьевский колорит" включает в себя все брендовые мероприятия работников культуры Ивьевщины, которые давно уже полюбились не только ивьевчанам, но и гостям праздников из соседних регионов.

Каждый из брендов уникален и неповторим своим художественным замыслом. В концепциях сценарных исполнений – или историческое прошлое конкретного региона Ивьевщины, или особенности природных ландшафтов, или крепкие традиции местных жителей в увлеченности какими-либо видами деятельности или творчества. Поэтому, например, местом проведения светских балов, на которых гостей встречает сама Барбара Радзивилл, стали именно старинные Геранены. А попытать рыбацкого счастья и поесть ароматной и наваристой ухи азартные участники «Моринской рыбки» съезжаются на берег Немана. И потому, что самые заядлые театралы живут в Трабах, там давно прописался и радует зрителей все новыми и новыми постановками народный драматический театр...  

&quot;Богатые культурные традиции белорусского народа с его радушием и гостеприимством, умением и трудиться, и веселиться от души...&quot; - Л.В. Носуль

При том, что каждое брендовое мероприятие оригинально по исполнению, объединяют их богатые культурные традиции белорусского народа с его радушием и гостеприимством, умением и трудиться, и веселиться от души.

Отрадно, что работу коллектива Ивьевского центра культуры и досуга так высоко оценил Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко. 

Хочу выразить слова благодарности всем работникам культуры Ивьевщины, которые своим достойным трудом и многогранным творчеством с большим энтузиазмом и ответственностью вносят свою лепту в духовное возрождения белорусского народа! 

&quot;Богатые культурные традиции белорусского народа с его радушием и гостеприимством, умением и трудиться, и веселиться от души...&quot; - Л.В. Носуль

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лилия Войтекховна Носуль, заместитель председателя Ивьевского райисполкома: - Проект " Ивьевский колорит" включает в себя все брендовые мероприятия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пинчанка помогла задержать вора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика