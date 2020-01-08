"Богатые культурные традиции белорусского народа с его радушием и гостеприимством, умением и трудиться, и веселиться от души..." - Л.В. Носуль

Источник материала: Ивьевский край













Лилия Войтекховна Носуль, заместитель председателя Ивьевского райисполкома:

- Проект " Ивьевский колорит" включает в себя все брендовые мероприятия работников культуры Ивьевщины, которые давно уже полюбились не только ивьевчанам, но и гостям праздников из соседних регионов.

Каждый из брендов уникален и неповторим своим художественным замыслом. В концепциях сценарных исполнений – или историческое прошлое конкретного региона Ивьевщины, или особенности природных ландшафтов, или крепкие традиции местных жителей в увлеченности какими-либо видами деятельности или творчества. Поэтому, например, местом проведения светских балов, на которых гостей встречает сама Барбара Радзивилл, стали именно старинные Геранены. А попытать рыбацкого счастья и поесть ароматной и наваристой ухи азартные участники «Моринской рыбки» съезжаются на берег Немана. И потому, что самые заядлые театралы живут в Трабах, там давно прописался и радует зрителей все новыми и новыми постановками народный драматический театр...





При том, что каждое брендовое мероприятие оригинально по исполнению, объединяют их богатые культурные традиции белорусского народа с его радушием и гостеприимством, умением и трудиться, и веселиться от души.

Отрадно, что работу коллектива Ивьевского центра культуры и досуга так высоко оценил Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко.

Хочу выразить слова благодарности всем работникам культуры Ивьевщины, которые своим достойным трудом и многогранным творчеством с большим энтузиазмом и ответственностью вносят свою лепту в духовное возрождения белорусского народа!



