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В Израиле затоплены здания и целые районы: погибли 7 человек

10.01.2020 11:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Израиля. Израиль тонет: большая часть страны оказалась под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильных дождей уровень местных рек превысил критическую отметку. Затоплены здания и прибрежные районы.

В Израиле затоплены здания и целые районы: погибли 7 человек

Движение на многих участках дорог заблокировано. Водителям, которые оказались в заглохших машинах на затопленных улицах, понадобилась помощь спасателей. В некоторых районах закрыты школы, детские сады и магазины.

В Израиле затоплены здания и целые районы: погибли 7 человек

Власти призывают жителей по возможности не покидать свои дома. Жертвами стихии уже стали 7 человек. 

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Новости Израиля. Израиль тонет: большая часть страны оказалась под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за сильных дождей уровень местных рек...
 
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