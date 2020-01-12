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Новые ставки, вычеты и льготы - МНС прокомментировало изменения в налогообложении

13.01.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси проиндексированы ставки налогов, размеры доходов и налоговых вычетов для исчисления подоходного налога с физлиц, критерии применения упрощенной системы налогообложения, а также установлены отдельные налоговые льготы и преференции, ставки налогов. Изменения вступили в силу с 1 января, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам, комментируя указ от 31 декабря 2019 года №503 "О налогообложении".

Новые ставки, вычеты и льготы - МНС прокомментировало изменения в налогообложении

Установлены ставки земельного налога на сельхозземли, ставки по экологическому налогу и налогу за добычу природных ресурсов. Специфическая ставка налога за добычу калийных солей теперь составит Br5,3 за 1 т.

Освобождаются от подоходного налога:

- стоимость путевок, приобретенных для детей в возрасте до 18 лет, - Br888 на каждого ребенка от каждого источника в течение календарного года (ранее было Br833);

- доходы, полученные в результате дарения, - Br7003 в сумме от всех источников в течение календарного года (ранее - Br6569);

- доходы от нанимателей, которые не являются оплатой труда, - Br2115 от каждого источника в течение года (до этого - Br1984), размер такого дохода от других организаций увеличен с Br131 до Br140 от каждого источника в течение календарного года;

- доходы в виде оплаты страховых услуг - Br3622 от каждого источника в течение года (ранее - Br3398);

- безвозмездная (спонсорская) помощь, а также поступившие на благотворительный счет, открытый в банке, пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, - Br13 994 в сумме от всех источников в течение года (раньше было Br13 128);

- доходы от профсоюза - Br423 от каждой профсоюзной организации в течение года (ранее - Br397).

С 1 января увеличены размеры стандартных налоговых вычетов.

Так, стандартный налоговый вычет вырос с Br110 до Br117 в месяц при получении дохода не более Br709 в месяц.

Стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет и каждого иждивенца увеличен с Br32 до Br34 в месяц, предоставляемый вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному родителю, опекуну или попечителю - с Br61 до Br65 в месяц на каждого ребенка до 18 лет и каждого иждивенца. Вычет, предоставляемый родителям, имеющим 2 и более детей в возрасте до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, вырос с Br61 до Br65 на каждого ребенка в месяц.

Указом также предусмотрено освобождение от подоходного налога единовременной выплаты на оздоровление бюджетникам 1 раз в календарном году, как правило, при уходе в трудовой отпуск.

С 2020 года установлена ставка налога на прибыль при налогообложении прибыли, полученной форекс-компанией, Национальным форекс-центром от деятельности по совершению операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами в размере 25%. До 1 марта 2019 года была льготная ставка 9%, с 1 марта 2019-го до 1 января 2020 года - общеустановленная ставка 18%.

Снижен критерий применения налоговых преференций организациями, использующими труд инвалидов, по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль и налогу на недвижимость. Так, с 1 января 2020 года такие плательщики могут применить льготы при условии, что численность инвалидов в них в среднем за период составляет не менее 30% работников (ранее - 50%).

Кроме того, указом продлено действие льгот для научных организаций и научно-технологических парков, установленных нормами Налогового кодекса. В указе период пользования этими льготами не ограничен.

Документом предусматривается определение налоговой базы земельного налога (кадастровой стоимости) в белорусских рублях с ее индексацией по отдельным зонам на прогнозный уровень инфляции.

Указом также проиндексирован на прогнозный показатель инфляции критерий для признания в 2020 году индивидуальных предпринимателей плательщиками НДС при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав (с Br420 тыс. до Br441 тыс.).

С 1 января увеличены предельные пороги валовой выручки для упрощенной системы налогообложения.

Так, в 2020 году предельная величина валовой выручки составляет: для применения организациями УСН с уплатой НДС - не более Br2 046 668 (в 2019-м она не должна была превышать Br1 949 208); для применения УСН без уплаты НДС - не более Br1 404 286 (в 2019-м этот показатель составлял Br1 337 415).

При этом для целей перехода на УСН с 1 января 2021 года размер валовой выручки за первые 9 месяцев 2020 года установлен для организаций в размере Br1 538 843, индивидуальных предпринимателей - Br330 750.

 
 
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  В Беларуси проиндексированы ставки налогов, размеры доходов и налоговых вычетов для исчисления подоходного налога с физлиц, критерии применения упрощенной...
 
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