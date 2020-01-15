Министр информации предлагает законодательно закрепить термины «фейк» и «дипфейк»

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси, предлагает ввести в законодательство понятия fake и deepfake. Такое предложение прозвучало на заседании проекта «Экспертная среда», сообщает агентство БЕЛТА.





Министр полагает, что в контексте обеспечения информационной безопасности этот вопрос нужно обсуждать в парламенте со всеми заинтересованными лицами. Также чиновник заявил о необходимости оценить масштабы этого явления и потенциальные угрозы. Сделать это, уверен Карлюкевич, нужно оперативно, «уже сегодня готовить проекты».

— Людям необходимо объяснить, к чему это приведет. Надо сказать, что у нас не принято, что может носить противоправный характер. Таким образом будет выражена позиция не только государства, но и здоровой части общества. Если мы сегодня не подготовимся к этому, то завтра можем опоздать, — считает Александр Карлюкевич.

Фейком называют подачу недостоверной, ложной информации. Термин «дипфейк» обычно используют при искажении изображений: например, подмена внешности действующих лиц с целью показать знаменитостей в неприглядном свете.