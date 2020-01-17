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Николай Носков выступит в Минске после тяжелой болезни
Источник материала: Tut.by
Концерт
Мало кто верил, что Николай сможет вернуться на сцену после инсульта. Но воля к жизни Носкова и вера близких людей и его поклонников вернули артиста на сцену. К работе над пластинкой «Живой» Николай приступил год назад при поддержке своего друга Виктора Дробыша. Тогда у музыкантов и родилась идея большого концерта с участием звездных гостей и друзей певца.
9 декабря прошлого года в Москве состоялась премьера шоу «Живой». Марина, жена Николая Носкова, рассказывает:
— Во время концерта в Crocus City Hall Николай увидел колоссальную отдачу от зрителей. Многие писали ему в социальные сети о том, что они просто не могут приехать на его концерт и очень об этом жалели.
В этом году Николай Носков продолжит выступления с концертной программой «Живой». Уже в апреле артист выступит в Минске. На концерте будут исполнены как мегахиты Носкова, так и произведения из его нового одноименного альбома. В концерте примут участие звездные гости.
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Концерт Николая Носкова пройдет 4 апреля в минском Дворце Республики. Артист выступит в белорусской столице после тяжелой болезни.
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