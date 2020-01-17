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Не вундеркинд: Коля Лукашенко остановился на областной олимпиаде

17.01.2020 13:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но в порядке исключения могут взять и на республиканскую.



Младший сын Александра Лукашенко Николай награжден дипломом третьей степени на областном этапе олимпиады по химии. Информация об этом появилась на сайте главного управления образования Минской области, передает tut.by

Напомним, что Коля Лукашенко учится в Острошицко-Городокской средней школе. Он, а также еще один ученик девятого класса этой же школы представляли Минский район на областном этапе олимпиады по химии, который проходил с 13 по 17 января в Минске

В результате Коля Лукашенко получил диплом третьей степени. Это значит, что он занял одно из мест с 6-го по 10-е. Еще один представитель Минского района — ученица 9-го класса Заславльской гимназии — получила диплом первой степени.

В четвертом, заключительном этапе республиканской олимпиады участвуют обладатели дипломов первой и второй степеней. 


Но, как объяснили в управлении по образованию Минского района, «по некоторым предметам берут и третью степень».
 
Теги: Минск
 
 
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Но в порядке исключения могут взять и на республиканскую.
 
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