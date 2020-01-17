«Тело Божие»: 8 из 10. Возможно, лучший фильм года на иностранном языке

Источник материала: Tut.by

Вчера в минский прокат вышла польская драма «Тело Божие» . Главный киноман Минска Игорь Сукманов назвал это «особым событием»: во-первых, картину уже оценили зрители венецианского смотра и «Лістапада» , во-вторых, на днях фильм номинировали на «Оскар» от Польши, а в-третьих, в Беларуси кино впервые на нашей памяти показывают в обход российской дистрибьюции. AFISHA.TUT.BY фильм уже посмотрела и рассказывает, почему эта камерная драма о поисках себя, в которой нет и призвука нравоучений, заслуживает не только «Оскара», но и вашего внимания.



Кадр из фильма

О чем кино: 20-летний Даниэль мечтает посвятить себя служению Богу, но судимость за плечами препятствует этому. Воспользовавшись случаем, он выдает себя за выпускника семинарии и занимает место заболевшего пастора в приходе небольшого городка. Импровизируя и замещая недостаток знаний в литургии искренностью и неподдельной страстью, он невольно становится центром притяжения местных жителей, разобщенных из-за недавно пережитой совместной трагедии. Но ни одно доброе дело не остается безнаказанным.

Если в 2015 году фильм «В центре внимания» о священниках-педофилах прокатился по миру с эффектом разорвавшейся бомбы, за что, собственно, и получил от Американской академии премию за «Лучший фильм», то сегодня даже далекие от кино люди не чураются признаться, что смотрели «Молодого папу» Соррентино и «Молчание» Скорсезе, а «Новый папа» и «Два папы» наверняка есть в must see-списках любого уважающего себя киномана. Тяжеловесные истории научились рассказывать понятным языком, и религиозное кино уже в каком-то смысле можно назвать мейнстримом.

Но «Тело Божие» польского режиссера Яна Комасы — не о громких скандалах в католической церкви. Это тихая история одного перерождения, рассказанная очень просто, без лишней помпы. Забегая наперед, скажем, что этого оказалось достаточно для того, чтобы фильм получился.

Спросите у сегодняшнего миллениала, верит ли он в Бога. Скорее всего, каждый второй вам ответит, что в церковь не верит точно, а с Богом еще не определился. По сути, «Тело Божие» — это высказывание как раз о том, что Бог не в храме, пышные ритуалы и затертые формулировки уже глубоко архаичны, а быт священнослужителей далек от принятых норм. Возможно, для очень религиозных поляков это слишком, но белорусам история будет близка и понятна. Тем более что кино получилось абсолютно зрительским, что называется, арт-мейнстрим. Это виртуозная режиссерская игра на полутонах, из которой, впрочем, даже неискушенный зритель в состоянии составить мелодию.

О том, что Бог с нами везде, а разговаривать с ним можно молча, несколько раз повторит главный герой фильма Даниэль (Бартош Беленя). В колонии он обрел веру, татуировку с Девой Марией на полспины и желание служить Богу. За два часа экранного времени из типичного рейвера и вчерашнего преступника он вырастает в проповедника, психолога и немного стендапера (и это не шутка). Неважно, в рясе ты или в олимпийке Umbro: если в тебе есть дикая энергия молодости, ей нужно дать ход.



Кадр из фильма

Но не подумайте, что «Тело Божие» — исключительно о церковных устоях. Здесь есть сатира на современных чиновников и укол академизму. При этом было бы слишком пошло, если бы Комаса взялся прямо критиковать общественные институты. У него получился фильм состояний, тонко ироничный, но при этом беззлобный. Что, кстати, и отличает Даниэля, молодого священника в рясе и кроссовках, который много курит, отрывается под электронику и делает селфи с детьми прихожан, от персонажа Джуда Лоу в «Молодом папе» — Даниэль не циник, он отказывается от принятой в костеле иерархии и читает проповеди не пастве, а людям. Не зря его еще в колонии иронично прозвали Святым.

«Неважно, откуда ты пришел, важно, куда ты идешь», — поделится мудростью персонаж Белени. Но все-таки хеппи-энда в «Теле Божием» ждать не приходится (оставим его картинам типа «Холопа» ), даже несмотря на перерождение, очищение и покаяние главного героя. Параллели с историей Иисуса неизбежны, простите, если для вас это спойлер.



Кадр из фильма

Как протагонист фильма отказывается от излишней позолоты, так и режиссер Ян Комаса в своем кино, основанном к тому же на реальных событиях, делает ставку на аскетично рассказанную историю, а не на внешний лоск. Камера здесь послушная и статичная, и только к финалу она шалеет и скатывается в визуальную истерику. При этом в каждой сцене картины чувствуется дух молодости съемочной команды, которая сделала кино про молодых и в первую очередь для молодых. «Тело Божие» запросто могло быть стать манифестом бунтарей и пощечиной старым устоям, и после просмотра вам, вероятнее всего, захочется во что-нибудь по-настоящему поверить.

Как бы мимовольно напомним, что мировая премьера картины Комасы прошла на Венецианском фестивале, где «Тело Божие» отметили премией Label Europa Cinemas. На минувшем «Лістападзе» в Польшу уехал приз зрительских симпатий фестиваля. А на днях фильм попал в пятерку номинантов на «Оскар» за «Лучший фильм на иностранном языке». Если даже это для вас не аргумент взять билет в кинотеатр, то теряемся в догадках, что вам вообще нужно от кино.



Кадр из фильма

И последнее. Если «Оскара» лента все-таки не получит, в качестве утешительного приза мы специально учредим и присудим Бартошу Белене премию за самые кинематографичные глаза года — то умиротворенные в разговоре с Богом и прихожанами, то безжизненные на рейве, то озверевшие во время бойни. Это зеркало, в котором, если повезет, зритель сможет увидеть себя.

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