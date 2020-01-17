Сохранить память. Кто запишет истории белорусских деревень?

Источник материала: Аргументы и факты

В этом году Диана прошла в четвертьфинал конкурса Social Weekend и планирует участвовать второй раз, чтобы дойти до финала. «АиФ» рассказывает о проекте, обладающим большим потенциалом.



Диана Крупская. Фото: Social Weekend.

Школьники-исследователи

Диана родилась в деревне Ходосы в Могилёвской области. Девочке всегда были интересны история и местные легенды её малой родины.

– Говорят, в тех краях, откуда я родом, жил великан, которому нравилось путешествовать. Ему приглянулся белорусский уголок Земли, и он отмерил для себя деревню с помощью огромных шагов – «ходов», – рассказывает Диана.

В 10 классе вместе с одноклассниками Ходосовской школы девушка работала над историями деревень.

– Наш учитель информатики – Александр Семенов – предложил пообщаться с молодежной организацией «Фаланстэр», которая находится в Минске. Люди из «Фаланстэра» приехали к нам в Ходосы и захотели проехаться по деревням. Заодно организовали мастер-классы, на которых научили нас работать с белорусской Википедией и добавлять артикулы так, чтобы их не удаляли модераторы.

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В рамках проекта «Чтобы помнили... Здесь жили люди!» школьники собрали 25 историй деревень Ходосовского сельсовета. Каждый человек может увидеть итоги работы в Интернете в разделе белорусской Википедии.

По стопам учителя

Когда Диана поступила на 1 курс БГЭУ, ей захотелось принять участие в конкурсе социальных проектов Social Weekend.

– Я пошла по стопам своего учителя информатики, который тоже участвовал в этом конкурсе. Благодаря одному из его проектов была обустроена детская площадка в Ходосах и создан мини-кинотеатр в мстиславской школе.

У Дианы появилась идея для ее собственного проекта – «Save History Вёсак» . Его цель – собрать истории белорусских деревень, пообщаться с местными жителями и людьми, которым пришлось уехать, воссоздать «портреты» деревень в их первозданном виде с помощью художников. В список деревень для изучения Диана занесла больше 1300 наименований.

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– Благодаря проекту «Фаланстэра» люди могут почитать про Ходосы и несколько вымерших деревень, которые представляют собой сейчас пустое поле. Но забытых деревень много. Памяти не остается, так как никто не собирает информацию. Белорусские сельсоветы с этим не помогут, – вздыхает Диана. – Мой проект «Save History Вёсак» актуален. Вместе с представителями «Фаланстэра» мы думаем над тем, как подключить к нему школьников. По своему опыту знаю, что в деревне не так много развлечений. А если я превращу свой проект в игру с призами, работа пойдет быстрее.

Идти до конца

Диана – бессменный координатор проекта «Save History Вёсак». В ее команде есть еще два человека, плюс она поддерживает связь с 10 людьми, которые занимались исследованиями в школе.

– Я буду рада, если мой проект заинтересует волонтеров. Не все понимают, зачем исследовать историю деревень, – признает Диана. – Когда приезжаешь в деревню, сталкиваешься с недопониманием. Местные относятся к проявленному интересу положительно, но говорят, что поздно что-либо делать. Цитата: «Все уезжают, а зачем приехала ты?».

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Из-за проекта мне не всегда хватало времени на учебу, но я рада, что научилась продвигать свою идею, общаться с административными органами и бизнесменами. Мне понравилось участвовать в Social Weekend. Мы все там были скорее семьей, чем конкурентами. А на лекциях я познакомилась с ментором Дмитрием Яковлевым, организатором проекта «Арт-вёска «Чырвоны кастрычнік». Ему близка моя идея, и он поддерживает меня до сих пор.

Выйти в четвертьфинал тоже почётно: изначально на конкурс прислали 321 заявку, а до четвертьфинала дошли 33. В этот раз Диана не прошла в полуфинал: как сказали организаторы Social Weekend, в проекте всё должно работать циклично.

– Но меня пригласили на следующий сезон, если я проведу летом исследование Мстиславского района. Поэтому сейчас я готовлюсь и общаюсь с партнерами. Я настроена бороться за победу.

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