Белорусский экипаж Вязовича стал третьим по итогам ралли «Дакар-2020»

Источник материала: Аргументы и факты

В Саудовской Аравии завершился ралли-рейд «Дакар-2020». В общем зачете грузовиков белорусский экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Сергея Вязовича стал третьим. На последнем этапе наш экипаж финишировал во втором десятке, но этого хватило для сохранения «бронзы» по итогам ралли.

Победителем гонки по итогам 12 этапов стал экипаж российской команды «КАМАЗ-Мастер» Андрея Каргинова. Второе место также у камазовского экипажа Антона Шибалова. В ралли принимали участие еще два белорусских экипажа. «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского в итоге стал восьмым, Александра Василевского – 12-м.

Отметим, что это не первый подиум на «Дакаре» для Сергея Вязовича. В 2018 году его экипаж завоевал «серебро». В прошлом году Сергей Вязович занял шестое место, Александр Василевский стал восьмым, Алексей Вишневский – 11-м.

СПРАВКА

В 2020 году «Дакар» впервые проходил на Ближнем Востоке, куда старты перебрались после 11 лет в Южной Америке. С 2020 года как минимум пять лет подряд ралли-марафон будет принимать Саудовская Аравия. На старт вышел 351 экипаж (134 внедорожника и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков).