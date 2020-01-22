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Купил «Красную рыбку», оказалось — крашеная селедка

22.01.2020 11:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Казаться, а не быть — наше все. Начинаешь безобидно — с крабовых палочек. Не успеешь моргнуть, как на твоем бутерброде альгиновая черная икра, а в тарелке — сосиска из мяса птицы мехобвалки со вкусом свинины. Игорь попался на удочку не от желания припасть к элите, в этом его претензия.

Купил «Красную рыбку», оказалось — крашеная селедка

— Иду по магазину, говорю по телефону, внимание рассеянное. Вижу филе красной рыбы — в корзину. Дома открываю — крашеная селедка, — сердится минчанин. — По закону предъявить нечего, но за такое по чести нужно желать карме всего плохого.

Есть производитель селедки — компания «Балтийский берег» из Санкт-Петербурга. Новинку представили еще в 2017-м, но не факт, что все успели заметить подвох.

— Я понимаю, что селедка, бета-каротин, витамины — ничего против этого не имею. Но вот эта надпись «Красная рыбка» просто вводит в заблуждение.

Купил «Красную рыбку», оказалось — крашеная селедка

Мы связались с импортером «Красной рыбки», «Западной рыбной компанией-Бел».

— Именно на эту позицию за год работы с ней жалоб не было. Я лично тестировал этот продукт — никаких нареканий, очень качественная селедка. По поводу заблуждения: там написано большими буквами «сельдь филе». Это невнимательность, а не заблуждение. Да и по цене же видно — пачка на полке стоит около 3,5 рубля. Такая же красная рыба стоит около 10 рублей. В каждом сегменте есть такой продукт, и он имеет право. Как имитация икры. Такая селедка стоит дороже обычной, выглядит презентабельнее и внутри качественная. Плохих отзывов по вкусу у вас же не было? — сказал представитель компании.

Кстати, если вы думаете, что крашеная селедка — выдумка соседней страны, то вот вам отечественный вариант.

Купил «Красную рыбку», оказалось — крашеная селедка

 
 
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  Казаться, а не быть — наше все. Начинаешь безобидно — с крабовых палочек. Не успеешь моргнуть, как на твоем бутерброде альгиновая черная икра, а в тарелке —...
 
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