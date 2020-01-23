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Увидев это фото нового министра культуры России, многие вспомнили анекдот про прачечную

23.01.2020 09:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Сети появилась фотография, на которой новый министр культуры России Ольга Любимова одета в футболку с нецензурной надписью. Фотографией в Facebook поделился драматург из Екатеринбурга Николай Коляда.




«Это будет хороший министр», — иронично отметил известный драматург. При этом в комментариях его подписчики отмечают, что, возможно, снимок является фотоколлажем. Также понятно, что фотография сделана сравнительно давно.

Сама фраза на футболке - известный интернет-мем. Чаще всего употребляется как обращение к незваным гостям или универсальный ответ на непрошеные комментарии, пишет Росбалт.
 
 
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В Сети появилась фотография, на которой новый министр культуры России Ольга Любимова одета в футболку с нецензурной надписью. Фотографией в Facebook поделился...
 
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