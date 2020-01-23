|
Увидев это фото нового министра культуры России, многие вспомнили анекдот про прачечную
Источник материала: Партизан
В Сети появилась фотография, на которой новый министр культуры России Ольга Любимова одета в футболку с нецензурной надписью. Фотографией в Facebook поделился драматург из Екатеринбурга Николай Коляда.
«Это будет хороший министр», — иронично отметил известный драматург. При этом в комментариях его подписчики отмечают, что, возможно, снимок является фотоколлажем. Также понятно, что фотография сделана сравнительно давно.
Сама фраза на футболке - известный интернет-мем. Чаще всего употребляется как обращение к незваным гостям или универсальный ответ на непрошеные комментарии,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети появилась фотография, на которой новый министр культуры России Ольга Любимова одета в футболку с нецензурной надписью. Фотографией в Facebook поделился...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)