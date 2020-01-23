Увидев это фото нового министра культуры России, многие вспомнили анекдот про прачечную













«Это будет хороший министр», — иронично отметил известный драматург. При этом в комментариях его подписчики отмечают, что, возможно, снимок является фотоколлажем. Также понятно, что фотография сделана сравнительно давно.





пишет Росбалт. Сама фраза на футболке - известный интернет-мем. Чаще всего употребляется как обращение к незваным гостям или универсальный ответ на непрошеные комментарии,Росбалт.



