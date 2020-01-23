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Водитель на «Ниссан Альмера» сбил женщину на переходе и отвёз её в больницу
23.01.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
22 января около 09:45 часов в ОДС
Сотрудники ГАИ установили, что в этот же день около 08:10 часов на нее был совершен наезд. По предварительной информации: 30-летний местный житель управлял автомобилем марки «Ниссан Альмера» и двигался по улице Энгельса.
На перекрестке с улицей Чапаева при осуществлении маневра левого поворота совершил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель сам отвез женщину в больницу.
Проводится проверка.
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22 января около 09:45 часов в ОДС ГАИ УВД из Брестской городской больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что к ним доставлена 29-летняя...
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