Водитель на «Ниссан Альмера» сбил женщину на переходе и отвёз её в больницу

Источник материала: Виртуальный Брест

22 января около 09:45 часов в ОДС ГАИ УВД из Брестской городской больницы скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что к ним доставлена 29-летняя брестчанка, которая была госпитализирована в травматологическое отделение.





Сотрудники ГАИ установили, что в этот же день около 08:10 часов на нее был совершен наезд. По предварительной информации: 30-летний местный житель управлял автомобилем марки «Ниссан Альмера» и двигался по улице Энгельса.





На перекрестке с улицей Чапаева при осуществлении маневра левого поворота совершил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель сам отвез женщину в больницу.





Проводится проверка.



