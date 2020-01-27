Несколько стран ЕС планируют эвакуировать граждан из Уханя

Источник материала: СТВ

Новости мира. Несколько европейских стран эвакуируют своих граждан из китайского Уханя. Репатриация запланирована на середину недели и будет проводиться с разрешения властей КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Франция планирует вывезти из эпицентра заболевания несколько сотен своих граждан. Затем эти люди будут вынуждены провести две недели на карантине. О планах эвакуации объявили и другие страны: Германия, Испания, Великобритания, Италия, Япония, Австралия и США.

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Между тем, число жертв коронавируса достигло 81. Количество заболевших приближается к 3000. Первый случай заболевания зафиксирован в Камбодже. Подтвердили заражение инфекцией и в Украине, однако обнаруженный там штамм не соответствует вирусу, который распространился в Поднебесной.

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Врачи работают в усиленном режиме. Более 10 китайских городов закрыты на карантин. Запрещена торговля дикими животными. На борьбу с эпидемией власти Поднебесной выделят более 8,5 миллиарда долларов.