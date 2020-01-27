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Несколько стран ЕС планируют эвакуировать граждан из Уханя

27.01.2020 21:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Несколько европейских стран эвакуируют своих граждан из китайского Уханя. Репатриация запланирована на середину недели и будет проводиться с разрешения властей КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько стран ЕС планируют эвакуировать граждан из Уханя

Франция планирует вывезти из эпицентра заболевания несколько сотен своих граждан. Затем эти люди будут вынуждены провести две недели на карантине. О планах эвакуации объявили и другие страны: Германия, Испания, Великобритания, Италия, Япония, Австралия и США.

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Несколько стран ЕС планируют эвакуировать граждан из Уханя

Между тем, число жертв коронавируса достигло 81. Количество заболевших приближается к 3000. Первый случай заболевания зафиксирован в Камбодже. Подтвердили заражение инфекцией и в Украине, однако обнаруженный там штамм не соответствует вирусу, который распространился в Поднебесной.

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Несколько стран ЕС планируют эвакуировать граждан из Уханя

Врачи работают в усиленном режиме. Более 10 китайских городов закрыты на карантин. Запрещена торговля дикими животными. На борьбу с эпидемией власти Поднебесной выделят более 8,5 миллиарда долларов.

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Новости мира. Несколько европейских стран эвакуируют своих граждан из китайского Уханя. Репатриация запланирована на середину недели и будет проводиться с...
 
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