Пощекочите нервишки. Собрали фильмы и сериалы о вирусах и эпидемиях

Источник материала: Tut.by

Как только в мире появляется очередная «эбола», люди делятся на два типа. Пока одни пересылают в чатиках страшилки об опасности бананов и носят одноразовые маски, вторые смотрят на растующую панику и щекочут себе нервы, читая все больше и больше подробностей о новом вирусе. Так вот, если вы из последних, AFISHA.TUT.BY предлагает заценить четыре сериала и три фильма об эпидемиях, вирусах и всем таком. Ведь, как вы понимаете, массовые болезни и всеобщий переполох на этом фоне — довольно популярный сюжетный прием.

Фильмы

1. «12 обезьян» (1995)

Когда к 2035 году неизвестный вирус выкосил почти все население планеты, люди пытаются исправить историю, отправляя в прошлое кого-то, кто якобы может с этим справиться. Только вот иногда с этими путешествиями во времени происходили косяки, и главный герой (Брюс Уиллис) то и дело оказывался не там, где надо. Добьем вас: здесь играет еще и Бред Питт. Говорят, кстати, это чуть ли не лучшая его роль, так что заценить в любом случае стоит. Страшно звучит даже то, что фильм вышел уже четверть века (!) назад.

Через 20 лет после выхода кино появился сериал на его основе. Вышло четыре сезона. Суть та же, что и в кино, только даты меняются: под землей живут в 2040-х, а чтобы искоренить причину вируса, группа ученых отправляет специального человека в 2015-й год. В общем, если фильм «зайдет» — включайте после еще и сериал.

2. «Заражение» (2011)

Если вы с сомнением относитесь к «ноу-нейм» командам, то «Заражение» — находка для вас. Во-первых, в ролях Мэтт Деймон, Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу, Лоренс Фишберн, Брайан Крэнстон и максимально хайповый сегодня благодаря появлению в «Новом папе» Джуд Лоу. Во-вторых, режиссер — Стивен Содерберг: напомним, среди его заметных работ «Эрин Брокович» и серия фильмов о друзьях Оушена.

В остальном, конечно, стандартная история: группа ученых противостоит смертельному вирусу, пытаясь создать лекарство. Но какая разница, в каком сценарии играют вышеперечисленные актеры, если они способны только своими талантами вытянуть фильм? Вот и мы так думаем.

3. «Инфекция» (2004)

Уж кто-кто, а японцы знают толк в странных хоррорах. «Инфекция» — один из них. Сюжет строится вокруг больницы, в которую в ночную смену привезли очень тяжелого пациента. Его не спасают, и врач решает поставить поддельный диагноз в документы. Из-за этой небрежности в результате заражается весь персонал больницы — пациент «привез» не только смерть в отчет, но и весьма заразный вирус.

Этот фильм определенно стоит посмотреть тем, кто не просто любит страшные и впечатляющие фильмы, а еще и обожает «покопаться» в них на предмет метафор. И советуем приготовиться к финалу, который вызовет у вас шквал эмоций. Каких — зависит от вас. Но это точно не та картина, которая заканчивается ясно и однозначно.

Сериалы

1. «Штамм» (2014−2017)

Сезоны: четыре.

Длительность серии: ~40 минут.

Начало масштабное: в Нью-Йорк прилетает самолет, в котором все пассажиры мертвы (ну или почти мертвы). Естественно, начинается кипиш вокруг этого события. Сразу же на место отправляются лучшие ученые, начинаются исследования и… оказывается, что это вирус вампиризма. И, безусловно, он не просто какой-то хиленький, а тот, что способен погубить всю планету.

Среди создателей сериала — Гильермо дель Торо, и это уже неплохой повод включить первую серию. Правда, часть зрителей не в восторге от последних сезонов. Но предлагаем вам самим вынести вердикт этому шоу, а не опираться на отзывы из интернета.

2. «Последний корабль» (2013−2018)

Сезоны: пять.

Длительность серии: ~45 минут.

Да-да, и здесь ничего нового: почти все население погибло от непонятного вируса и нужны смельчаки, которые как-то всех спасут. В случае этого сериала ими оказалась команда американского эсминца, которая осталась неинфицированной. Просто они мирно плавали в экспедиции, пока люди на планете умирали.

Первые сезоны доблестные военные будут пытаться найти хоть какую-то вакцину от смертельной болезни, но на этом их приключения не закончатся. В четвертом, например, беда поразит людей косвенно: похожий вирус начнет убивать сельскохозяйственные культуры — станет нечего есть. Короче, настоящий белорусский кошмар. Звездными именами сериал не радует, но в целом шоу бодрое и местами уж очень попахивает старыми добрыми боевичками.

3. «Ходячие мертвецы» (2010-…)

Сезоны: пока что 11.

Длительность серии: ~40 минут.

Без классики — никуда. Если вы по какой-то причине еще не смотрели «Ходячих мертвецов», самое время исправиться. После того как полчища зомби оккупировали планету, группа обычных людей во главе с шерифом Риком Граймсом путешествует в поисках безопасного места. И что опаснее — страх выживших или сами ходячие мертвецы, непонятно. Помимо самого Рика, в шоу есть несколько интересных второстепенных персонажей — сценаристы не будут ездить на одной фигуре все время.

Самое удивительное в сериале — то, как он увлекает, даже при отсутствии каких-то интересных находок в сюжете, съемках, костюмах. Поэтому предупреждаем: прежде чем начать смотреть сериал, обратите внимание на количество сезонов. Осилить все быстро будет сложной задачкой для тех, у кого нет времени смотреть шоу запоем.

4. «Горячая зона» (2019)

Сезоны: это мини-сериал на шесть серий.

Длительность серии: ~40 минут.

Вот и подарок для «вечно занятых» людей, которые ненавидят затянутые на несколько сезонов сериалы. Тема не вымышленная, а взята из реальности — речь о вирусе Эбола. Правда, в жизни паника по ней была около пяти лет назад, а в сериале события разворачиваются в 1989-м. Драма на пределе: женщина-лейтенант с семьей рискует собой и тестирует образец вируса, чтобы изучить его действие. В общем, сериал не только о вирусах, но и о победившем феминизме. Ладно, это шутка.

Из самых известных имен в команде здесь, пожалуй, режиссер Майкл Аппендаль — он работал над популярными проектами вроде «Фарго» и «Американская история ужасов». Есть и титулованная актриса — в главной роли Джулианна Маргулис, имеющая «Золотой глобус» (правда, за другой сериал). Смотреть однозначно стоит: как часто вы сталкиваетесь с сериалами от National Geografic?