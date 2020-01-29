Топ-5 самых выгодных кредитов на авто

Сделать однозначный рейтинг автокредитов невозможно по определению. Потому что слишком отличаются потребности и личные условия заемщиков.
Кто-то свободен в средствах, но берет кредит, чтобы не изымать деньги из бизнеса. В этом случае важней всего общая переплата.
Кто-то стеснен в текущих расходах и может выделять на ежемесячные платежи не более определенной суммы. Здесь нужен кредит с минимальными регулярными выплатами в течение всего периода, пусть это и увеличивает срок погашения и общую переплату.
Иногда есть возможность сделать первый взнос, иногда ее нет. Это тоже становится существенным условием при выборе.
Вся масса автокредитов делится на кредиты под новое авто и на подержанные машины. Условия этих ссуд заметно отличаются.
Многие автокредиты имеют узкую специализацию, например – на покупку определенной марки в рамках определенной программы или у конкретного автодилера. Ограничения в выборе авто здесь компенсируются низкими ставками.
Также автокредиты различаются:
по максимальной и минимальной сумме;
по сроку и правилам погашения;
по требованиям к клиенту (возраст, доход, постоянная работа и пр.);
по списку документов (где-то только паспорт, где-то целый пакет бумаг);
по способу обеспечения: поручительство, залог, неустойка и пр.
Из всего это образуется множество вариантов, но пропадает возможность составить однозначный рейтинг «лучше-хуже». Потому выберем в каждой категории по одному кредиту с какими-то яркими преимуществами.
Кредитный калькулятор выдает это предложение в числе первых, если настроить отбор по минимальной ставке. 3,47% годовых – заметно ниже планируемой инфляции. Рассмотрим остальные условия продукта.
годовая ставка: 3,47% - первые 2-3 года в зависимости от первого взноса, после окончания этого периода – 12,47%;
максимальный срок кредитования – 7 лет;
минимальная сумма кредита – 500 руб.;
первый взнос – от 10%, при увеличении взноса до 25% льготный период под 3,47% вырастает с 2 до 3 лет;
возможно досрочное погашение;
обеспечение кредита – залог этого или другого авто, или поручительство;
обязательные документы – паспорт (или заменяющее его удостоверение личности), справка о доходах, прочие документы по требованию.
Главное ограничение продукта – возможность купить только новый автомобиль Geely. Перед оформлением кредита следует выяснить обязательные условия по страхованию авто и техническому обслуживанию. Это может стать в немалую сумму.
Если поставить в параметры поиска кредитов «новое авто» и сортировать результаты по ставке, то «Партнёрская парада» будет одним из первых кредитов без жесткой привязки к марке или дилеру. Это продукт подойдет для покупки любого нового авто.
Главные условия кредита такие:
ставка: 4,4% – от 3 месяцев до 1 года; 12,47% – с 13 месяцев до 10 лет;
сумма – от 5 до 50 тыс. руб.;
срок погашения – до 10 лет;
обеспечение – залог авто или неустойка (штраф);
допускается досрочное погашение.
Со второго года погашения кредита ставка поднимается до среднерыночной, но меньший процент в первые 12 месяцев – это немалая экономия.