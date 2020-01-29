Топ-5 самых выгодных кредитов на авто

Источник материала: Myfin

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Как оценивать автокредиты?

Сделать однозначный рейтинг автокредитов невозможно по определению. Потому что слишком отличаются потребности и личные условия заемщиков.

Кто-то свободен в средствах, но берет кредит, чтобы не изымать деньги из бизнеса. В этом случае важней всего общая переплата .

. Кто-то стеснен в текущих расходах и может выделять на ежемесячные платежи не более определенной суммы . Здесь нужен кредит с минимальными регулярными выплатами в течение всего периода, пусть это и увеличивает срок погашения и общую переплату.

. Здесь нужен кредит с минимальными регулярными выплатами в течение всего периода, пусть это и увеличивает срок погашения и общую переплату. Иногда есть возможность сделать первый взнос , иногда ее нет. Это тоже становится существенным условием при выборе.

, иногда ее нет. Это тоже становится существенным условием при выборе. Вся масса автокредитов делится на кредиты под новое авто и на подержанные машины . Условия этих ссуд заметно отличаются.

и на . Условия этих ссуд заметно отличаются. Многие автокредиты имеют узкую специализацию, например – на покупку определенной марки в рамках определенной программы или у конкретного автодилера. Ограничения в выборе авто здесь компенсируются низкими ставками.

Также автокредиты различаются:

по максимальной и минимальной сумме;

по сроку и правилам погашения;

по требованиям к клиенту (возраст, доход, постоянная работа и пр.);

по списку документов (где-то только паспорт, где-то целый пакет бумаг);

по способу обеспечения: поручительство, залог, неустойка и пр.

Из всего это образуется множество вариантов, но пропадает возможность составить однозначный рейтинг «лучше-хуже». Потому выберем в каждой категории по одному кредиту с какими-то яркими преимуществами.

Кредитный калькулятор выдает это предложение в числе первых, если настроить отбор по минимальной ставке. 3,47% годовых – заметно ниже планируемой инфляции. Рассмотрим остальные условия продукта.

годовая ставка: 3,47% - первые 2-3 года в зависимости от первого взноса, после окончания этого периода – 12,47% ;

в зависимости от первого взноса, после окончания этого периода ; максимальный срок кредитования – 7 лет ;

; минимальная сумма кредита – 500 руб. ;

; первый взнос – от 10% , при увеличении взноса до 25% льготный период под 3,47% вырастает с 2 до 3 лет ;

, при увеличении льготный период под ; возможно досрочное погашение;

обеспечение кредита – залог этого или другого авто, или поручительство;

обязательные документы – паспорт (или заменяющее его удостоверение личности), справка о доходах, прочие документы по требованию.

Главное ограничение продукта – возможность купить только новый автомобиль Geely. Перед оформлением кредита следует выяснить обязательные условия по страхованию авто и техническому обслуживанию. Это может стать в немалую сумму.

«Партнёрская парада» от Банка БелВЭБ

Если поставить в параметры поиска кредитов «новое авто» и сортировать результаты по ставке, то «Партнёрская парада» будет одним из первых кредитов без жесткой привязки к марке или дилеру. Это продукт подойдет для покупки любого нового авто.

Главные условия кредита такие:

ставка: 4,4% – от 3 месяцев до 1 года ; 12,47% – с 13 месяцев до 10 лет;

; – с 13 месяцев до 10 лет; сумма – от 5 до 50 тыс. руб .;

.; срок погашения – до 10 лет;

обеспечение – залог авто или неустойка (штраф);

допускается досрочное погашение.

Со второго года погашения кредита ставка поднимается до среднерыночной, но меньший процент в первые 12 месяцев – это немалая экономия.

«ПростоАвто» от Приорбанка

В противоположность кредитам на новое авто, кредиты на подержанные машины обычно дороже по процентам, но проще по остальным условиям.

«Просто авто» Приорбанка дает максимум свободы под сравнительно невысокую для подобных кредитов ставку. Главные условия выглядят так:

ставка – 12,46% ;

; срок погашения – от 3 месяцев до 7 лет ;

; не требуется залог;

суммы меньше 5 тыс. руб. оформляются без справки о доходах;

можно обойтись без первого взноса.

Что особенно приятно – получить эту ссуду можно без оформления АвтоКАСКО и других расходов, обычных при кредитовании новых авто.

В данном случае мы видим удачный вариант кредита на покупку нового авто без первого взноса. Прочие параметры стандартны для продуктов этого типа:

ставки: 12,25% – от 3 до 6 месяцев ; 12,47% – от 7 месяцев до 7 лет ;

; ; сумма – от 100 руб до 24900 руб .;

.; срок погашения – от 3 месяцев до 7 лет.

Более дешевые кредиты без первого взноса имеют ограничения, т.к. ориентированы на покупку конкретных машин.

«Автонадо (неустойка)» от Банка Дабрабыт

Кредитный калькулятор выдает этот продукт как лучший по условиям (удобству) оформления.

А главные условия таковы:

срок кредитования – от 3 месяцев до 10 лет ;

; ставка в первые 360 дней – 4,4% , с 361 дня – 19,99% (+8,49% к ставке Национального банка);

, с (+8,49% к ставке Национального банка); максимальная сумма под неустойку – 20 тыс. руб . (под залог можно взять до 100 тыс. руб.;

. (под залог можно взять до 100 тыс. руб.; рассмотрение заявки за 2 дня.

Оформить кредит можно только по паспорту. Однако не во всех случаях, а только при выполнении одного из перечисленных условий:

при первом взносе в 50% ;

; при сумме кредита до 10 тыс. руб .;

.; при сумме до 25 тыс. руб. и залоге авто.

Гасить такой кредит несколько лет будет невыгодно, но условия не мешают выплатить всю сумму менее чем за 360 дней, по ставке в 4,4% (меньше прогнозируемой инфляции).